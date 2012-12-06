جنبش دانشجویی آرمانگرا و دور از مراکز قدرت و ثروت است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علامه محدث نوری شهرستان نور به روند تحول تاریخی گفتمان جنبش دانشجویی پرداخت و گفت: جنبش دانشجویی ایران شش موج را سپری کرده که موج اول آن از مارکسیسم تا ملی گرایی است که از سالهای دهه 1310 با تأسیس دانشگاه آغاز و در سالهای 1332 و نقطه عطف آن 16 آذر ماه به اوج می رسد و تا اوایل دهه 1340 تداوم می یابد.

وی موج دوم جنبش دانشجویی را از اسلام گرایی تا انقلابی گری دانست که از حدود سال 1341 با گسترش انجمن های اسلامی آغاز و تا سال 1357 با نقطه عطف پیروزی انقلاب اسلامی استمرار دارد.

معاون استاندار مازندران موج سوم جنبش دانشجویی را در خدمت انقلاب در سالهای 1358 تا 1360 و شامل اشغال لانه جاسوسی و انقلاب فرهنگی دانست.

وی با اشاره به موج چهارم جنبش دانشجویی از سال 1360 و تا انتهای دهه شصت افزود: در این مقطع که شاهد بروز دفتر تحکیم وحدت هستیم به نوعی به شکل گسترده این تشکل در پیوند با جناحهای سیاسی دهه شصت ظهور پیدا می کند.

مجاهدت جوانان سبب سربلندی ایران



سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در در جمع خانواده های شهدای روستای عربخیل ساری، عمران، آبادانی و پیشرفت کشور را نتیجه استقلال طلبی و آرمان خواهی ملت ایران دانست و گفت: در راه اعتلای اندیشه های نظام و انقلاب که همان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، جان های فراوانی فدا شد.

وی گفت: دین باوران و مجاهدان راستین ایران اسلامی مراقبت کنند که بدخواهان همیشه در صحنه هستند لذا دوست داران انقلاب اسلامی باید، همواره گفتمان رهبری را مدنظر خود داشته باشند.

طاهایی با اعلام اینکه اگر مردم بر سرنوشت خود مسلط شوند، پیروز خواهند بود، تصریح کرد: مجاهدت پیوسته و پیگیر جوانان ایران اسلامی، کشور را تا کنون در تمام صحنه ها سربلند نگه داشته است.