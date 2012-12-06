شهرداری تبریز از صدرنشین گروه "ب" پذیرایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور روز یکشنبه با انجام 14 دیدار از دو گروه سپری می شود که در یکی از بازیهای مهم گروه "ب" تیم شهرداری تبریز میزبان تیم صدرنشین راهیان کرمانشاه خواهد بود.

تیم شهرداری این روزها به تدریج خود را به جمع بالانشینان جدول گروه "ب" اضافه می کند و برای رسیدن به موفقیت و بهبود اوضاعش باید از تیم صدرنشین گروه یعنی تیم راهیان کرمانشاه سه امتیاز بگیرد.

شهرداری 15 امتیازی و رده هفتمی، که هفته قبل در خانه تیم پایین جدولی یادآوران شلمچه تن به تساوی دو بر دو داد، اکنون فرصتی را پیش روی خود دارد که با استفاده از آن، می تواند هوادارانش را به بازگشت دوباره به سطح اول فوتبال کشور، امیدوار کند. البته شکی در این نیست که مصاف شهرداران با حریف کرمانشاهی، دیداری راحت برایشان نیست و کمالوند و شاگردانش باید هر آنچه در چنته دارند، در پیکار یکشنبه آینده ورزشگاه تختی تبریز، رو کنند تا نگاهی امیدوارانه به نیم فصل دوم داشته باشند.

شهرداری تیمی است که فصل قبل را در لیگ برتر سپری کرده و خیلی ها دوست دارند که این تیم دوباره در کنار تراکتورسازی قرار بگیرد و سهمیه های فوتبال تبریز را از عدد یک بیشتر کند.

در سوی مقابل تیم راهیان نیز که هم امتیاز با استقلال خوزستان 23 امتیازی در صدر ایستاده، برای تداوم صدرنشینی خود و کسب عنوان قهرمانی نیم فصل اول باید با دست پر راهی کرمانشاه شود. در صورت شکست میهمان شهرداری، این تیم احتمال دارد حتی تا رده چهارم جدول نیز سقوط کند اما باخت تیم تبریزی این تیم را شاید تا رده یازدهم نیز پایین بکشد. البته شهرداری سه امتیاز بابت دیدار نیمه تمام با برق شیراز از کمیته انضباطی طلب دارد و اگر این سه امتیاز را بگیرد، می تواند با رتبه ای خوب نیم فصل اول را خاتمه دهد.

دیدار تیمهای شهرداری تبریز و راهیان کرمانشاه از ساعت 14 روز یکشنبه 19 آذر در ورزشگاه تختی تبریز برگزار خواهد شد.