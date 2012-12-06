ژیمناستیک کردستان مستعد کسب عنوان های قهرمانی در سطح کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران شامگاه چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت ژیمناستیک استان کردستان اظهار داشت: ورزش ژیمناستیک رشته ای جذاب و پایه است که نوجوانان را برای حضور در میادین ورزشی آماده می کند.

وی افزود: تعامل و همکاری هیئت ژیمناستیک کردستان با اداره کل ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون می تواند موجب توسعه این رشته ورزشی در استان شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ظرفیت بالای این رشته ورزشی در استان بیان کرد: نیاز است با برنامه ریزی مناسب و مستمر از این ظرفیت به بهترین شکل در راستای توسعه ورزش استان کردستان استفاده شود.

تیشه گران با اشاره به اینکه 20 درصد اعزامی های ژیمناستیک کشور به خارج از کشور از استان کردستان است، یادآور شد: تلاش در راستای استمرار این امر و توسعه و ترویج این رشته ورزشی پایه باید یکی از اولویت های کاری هیئت ژیمناستیک در استان کردستان باشد.

وی ادامه داد: با توجه به جذب ورزشکاران این رشته ورزشی در سنین پایین نیاز است استعدادیابی و برنامه ریزی به روز و مداوم صورت گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در ادامه از زحمات 37 ساله محمد شریف یاوری رئیس سابق هیئت ژیمناستیک کردستان قدردانی کرد و افزود: با زحمات و تلاش مجموعه هیئت ژیمناستیک کردستان در حال حاضر استان در این رشته ورزشی جایگاه خوبی را به خود اختصاص داده است.

تیشه گران حضور پیشکسوتان را زمینه ساز رشد و توسعه هرچه بیشتر ورزش در تمام رشته ها دانست و اظهار داشت: استفاده از تجربیات آنها و ارتقاء سطح علمی ورزشکاران و مربیان می تواند موجب توسعه و رشد این رشته ورزشی در کردستان شود.

وی گفت: انتظار می رود با حمایت های فدراسیون و برنامه ریزی مناسب هیئت ژیمناستیک استان در آینده نزدیک شاهد درخشش ورزشکاران توانمند در عرصه های مختلف ملی و جهانی باشیم.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات شریف یاوری، سردار محمدی به عنوان سرپرست جدید هیئت ژیمناستیک استان کردستان معرفی شد.