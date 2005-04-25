به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، در اين اطلاعيه آمده است : ميلاد با سعادت حضرت محمد مصطفي سيد المرسلين و خاتم النبيين فخر عالم امكان و سبط گراميش حضرت امام جعفر صادق (ع) بر عموم مردم جهان خاصه مسلمانان و شيعيان جهان گرامي‌ باد. پيامبري كه منادي رحمت و آزادي و كرامت و بزرگواري براي بشريت بود و سرتاسر عمر با بركت خويش را در ترويج مكارم اخلاق و احياي ارزش‌هاي انساني صرف نمود.

اين اطلاعيه مي‌افزايد: جهان در حالي شاهد گراميداشت اين ميلاد فرخنده است كه نظام سلطه و استكبار جهاني در كشورهاي اسلامي با زور و ستم و اشغالگري، مستقيم و غيرمستقيم متعرض به اراضي و نواميس مسلمانان گرديده و با غارت و چپاول، امكانات مادي و معنوي اين كشورها را به يغما مي‌برند. نا امني و تروريسم، ارمغان اشغالگري آمريكا و انگليس در اين كشورها هر روز ثمرات تلخ و ناگواري بر جاي مي‌گذارد.كشتارهاي اخير مسلمانان بي‌دفاع، خاصه شيعيان در عراق به منظور دامن زدن به اختلافات قومي و فرقه‌اي در حالي صورت مي‌گيرد كه مردم عراق با زعامت مرجعيت شيعه به تدريج مقدرات خويش را به عهده مي‌گيرند.

در اين اطلاعيه تأكيد شده است : جامعه مدرسين حوزه علميه قم اقدامات تروريستي اخير را محكوم نموده و دولت‌هاي اشغالگر آمريكا، انگليس و هم پيمانانشان را مسؤول اين كشتارها مي‌داند و از مردم عراق و ساير مسلمانان درخواست مي‌نمايد هوشياري خود را در اين مقطع حساس حفظ نموده و با حفظ وحدت و همدلي تحت هدايت مرجعيت شيعه، به وظيفه ملي اسلامي خود عمل نمايند.