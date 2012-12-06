پایان عملیات جستجو و نجات/ آخرین جزئیات از مناطق زلزله زده

ابوالحسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز تاسف و همدردی با قربانیان زلزله خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت زلزله زدگان گفت: ساعت 20و38 دقیقه روز چهارشنبه زمین لرزه ای به بزرگی 5/5 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) حوالی زهان در شهرستان قاین استان خراسان جنوبی را لرزاند که بر اساس اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران از نخستین زلزله تا 9و 45دقیقه روز پنجشنبه شهر زهان در خراسان جنوبی 20 پس لرزه را ثبت کرده است.

وی با اعلام پایان عملیات جستجو و نجات پس از 6 ساعت در مناطق زلزله زده گفت: پس از اعلام زمین لرزه نیروهای امدادی هلال احمر برای ارزیابی و ارائه کمکهای اولیه خود را به محل حادثه رساندند. همچنین در این عملیات 73 نیروی امدادی در قالب 10 تیم تخصصی امداد و نجات از استان سیستان و بلوچستان و تیمهایی از خراسان رضوی و کرمان به مناطق اعزام شده و اقدام به جستجو و نجات، ایجاد اسکان اضطراری، معاینه مجروحان و پوشش امدادی کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر از ارسال محموله های امدادی و زیستی خبر داد:

چادر: 1000 دستگاه

1000 دستگاه پتو: 600 تخته

600 تخته موکت: 900 تخته

900 تخته چراغ والور: 600 عدد

600 عدد کنسروجات و آب معدنی: 10 هزار قوطی

وی با بیان اینکه بیست روستای زیرکوه و قاین از ده تا شصت درصد خسارت دیده اند گفت: تاکنون 2 فروند بالگرد، 5 دستگاه خودروی ارتباطات، چند تیم سگهای جستجوگر، ده ها خودروی امدادی 25 روستای حادثه دیده را پوشش داده اند.

پزشکی قانونی: 4 جسد تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین محمدعلی آخوندی مدیریت بحران استان خراسان جنوبی در حالی از تعداد 6 کشته در زلزله زهان خبر داده که پزشکی قانونی تنها 4 کشته را اعلام کرده است.

محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر اعلام کرد: اعلام فوتی ها مربوط به سازمان پزشکی قانونی است ولی بر اساس گزارشها 6 نفر جان باختند که 5 نفر آن از یک خانواده بودند.

تعداد مصدومین درمان سرپایی: 8 نفر

8 نفر تعداد مصدومین منتقل شده به بیمارستان: 12نفر

12نفر تخریب روستاها: از 40 تا 100 درصد

از 40 تا 100 درصد تعداد افراد اسکان داده شده: 1000 نفر

وی اظهار داشت: هم اکنون بیش از 2 هزار دام زیرآوارها مانده و بزرگترین مشکل سرما، نبود سرویسهای بهداشتی و مشکل بهداشت محیط است.