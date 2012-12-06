احداث ورزشگاه پنج هزار نفری فوتبال ساحلی در تبریز

میرابوالفضل قصاب عصر جدید در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار داشت: عملیات خاکریزی زمین ماسه ای این ورزشگاه از روز دوشنبه گذشته آغاز شده و بر اساس پیش بینی ما، 700 کامیون ماسه مخصوص زمین فوتبال ساحلی به این منطقه منتقل خواهد شد.

وی افزود: این ورزشگاه در مساحتی حدود پنج هزار متر احداث خواهد شد و قرار است فقط زمین برگزاری مسابقه تا دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری برسد.

قصاب در خصوص زمان تکمیل این ورزشگاه عنوان داشت: در صورتی که مسئولان استانی حمایت های لازم را داشته باشند، ما خیلی زودتر می توانیم سکوهای تماشاگران این ورزشگاه را نیز آماده کنیم.

وی ادامه داد: قرار است این ورزشگاه ظرفیتی پنج هزار نفری داشته باشد که با احداث آن، ما می توانیم در تبریز حتی میزبان مسابقات بین المللی فوتبال ساحلی نیز باشیم.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی هیئت فوتبال آذربایجان شرقی یادآور شد: اصل مشکل فعلی فوتبال ساحلی استان نبود زمین کافی برای تمرین و برگزاری مسابقات است. اگر ما زمین داشته باشیم، حتی می توانیم لیگ استانی برگزار کرده و زمینه را برای بروز استعدادهای فوتبال ساحلی در تبریز فراهم کنیم.

وی در خصوص قهرمانی تیم شهرداری تبریز در مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور که برای اولین بار در فوتبال تبریز اتفاق افتاد، گفت: قهرمانی با 17 بازی بدون شکست رکوردی بود که تیم شهرداری تبریز با کمک خدا و ائمه و تلاش اعضای کادرفنی و بازیکنان خود ثبت کرد تا شهر بدون ساحل تبریز قهرمان فوتبال ساحلی کشور شود.

وی افزود: در مرحله مقدماتی تیم ها درقالب دوگروه شمال و جنوب به رقابت با یگدیگر پرداختند. در مرحله مقدماتی ما با اختلاف 15 امتیازی نسبت به تیم دوم در صدر قرار گرفتیم و با اقتدار به مرحله دوم و پایانی صعود کردیم.

قصاب که مدیر تیم شهرداری تبریز در لیگ برتر بود در ارتباط با بازیهای مرحله نهایی به میزبانی شهر بندرعباس، اظهار داشت: در مرحله پایانی چهار تیم برتر گروه های جنوب و شمال به رقابت دوره ای با یگدیگر پرداختند که ما با اقتدار قهرمان این مسابقات شدیم. تیم شهرداری در رقابت های این فصل حتی یک بازی را نیز واگذار نکرد و تنها تیم بدون باخت این رقابت ها بود.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان بومی در تیم شهرداری تبریز فرصت تجربه اندوزی در کنار غیربومی های ملی پوش را داشتند، تصریح کرد: امسال تیم ما متشکل از هفت بازیکن غیر بومی و هشت بازیکن بومی بود.اغلب بازیکنان غیر بومی ما جزو بازیکنان تیم ملی هستند که نفرات تاثیر گذار این تیم به شمار می روند. حضور این بازیکنان ملی پوش در تیم ما سبب شد تا بازیکنان بومی شهرداری با تمرین کردن در کنار این بازیکنان که جزو بهترینهای آسیا هستند، تجربه اندوزی و پیشرفت داشته باشند.

تیم شهرداری تبریز در دومین تجربه حضور خود در پیکارهای فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاه های کشور به شکلی اعجاب انگیز توانست عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.