عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

سازمانهای بین المللی
- ناتو از کره شمالی خواست برنامه پرتاب موشک جدید خود را لغو کند.
خاورمیانه
- با تداوم تنشها در پایتخت مصر، نیروهای ارتش مصر وارد خیابانهای قاهره شدند. منابع خبری از استقرار چندین دستگاه تانک و خودروهای زرهی در خیابانهای منتهی به کاخ ریاست جمهوری خبر می دهند.
- محمد البرادعی شب گذشته در اظهاراتی تاکید کرد: جریانهای مخالف در تمامی اماکن حضور پیدا خواهند کرد و این بحران تنها با پیروزی ما پایان می یابد.
- الجزیره خبر داد: در پی درگیریهای شب گذشته در قاهره 5 نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند.
- مقامات مسکو و آنکارا به مذاکرات درباره بحران سوریه ادامه می دهند.
- "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر امروز در یک سخنرانی آخرین مواضع خود را مطرح می کند.
- شبکه المیادین گزارش داد: انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه حی الزاهره در جنوب دمشق چندین زخمی رجاگذاشت.
- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: با یک شرط ایجاد کشور مستقل فلسطین را می پذیریم و آن اینکه این کشور بدون سلاح باشد.
آسیا و اقیانوسیه
- طوفان شدید در اوکلند نیوزیلند 3 کشته و 7 زخمی برجا گذاشت.
آفریقا
- در پی سقوط یک هواپیمای نظامی در آفریقای جنوبی، 11 نفر کشته شدند.
نظر شما