عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

سازمانهای بین المللی

- ناتو از کره شمالی خواست برنامه پرتاب موشک جدید خود را لغو کند.

خاورمیانه

- با تداوم تنشها در پایتخت مصر، نیروهای ارتش مصر وارد خیابانهای قاهره شدند. منابع خبری از استقرار چندین دستگاه تانک و خودروهای زرهی در خیابانهای منتهی به کاخ ریاست جمهوری خبر می دهند.

- محمد البرادعی شب گذشته در اظهاراتی تاکید کرد: جریانهای مخالف در تمامی اماکن حضور پیدا خواهند کرد و این بحران تنها با پیروزی ما پایان می یابد.

- الجزیره خبر داد: در پی درگیریهای شب گذشته در قاهره 5 نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند.

- مقامات مسکو و آنکارا به مذاکرات درباره بحران سوریه ادامه می دهند.

- "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر امروز در یک سخنرانی آخرین مواضع خود را مطرح می کند.

- شبکه المیادین گزارش داد: انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه حی الزاهره در جنوب دمشق چندین زخمی رجاگذاشت.

- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: با یک شرط ایجاد کشور مستقل فلسطین را می پذیریم و آن اینکه این کشور بدون سلاح باشد.

آسیا و اقیانوسیه

- طوفان شدید در اوکلند نیوزیلند 3 کشته و 7 زخمی برجا گذاشت.

آفریقا

- در پی سقوط یک هواپیمای نظامی در آفریقای جنوبی، 11 نفر کشته شدند.