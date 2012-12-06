عرضه نهاده به دامداران از افزایش قیمت لبنیات جلوگیری می کند

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سهمیه ذرت، جو و سویا با قیمت دولتی در ازای تحویل شیر خام به کارخانه های لبنیات، به دامداران داده می شود تا از افزایش قیمت محصولات لبنی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه هیچگونه محدودیتی در عرضه نهاده به دامداران استان مرکزی وجود ندارد اظهارداشت: همچنین برای عرضه مناسب این محصول در بین مردم سه فروشگاه در نظر گرفته شده است.

صدیقی گفت: به جهت رفاه حال شهروندان اراکی و با نظارت سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی عرضه انواع لبنیات با قیمت عمده فروشی در فروشگاههای شرکت تعاونی ماشین سازی و در سه منطقه شهرک گردو-شهرصنعتی –ابتدای خانه سازی قنات آغاز گردید.

وی اضافه کرد:شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه 124 ستادخبری سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی در میان بگذارند.