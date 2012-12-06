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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۲

پوریوسف:

ساختمان بهزیستی خراسان رضوی 90 درصد بهسازی شد

ساختمان بهزیستی خراسان رضوی 90 درصد بهسازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان رضوی گفت: ساختمان بهزیستی استان تاکنون حدود 90 درصد بهسازی شده است تا معلولان بتوانند به راحتی به هر بخشی که می خواهند مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پوریوسف، چهارشنبه شب در حاشیه همایش گرامیداشت روز جهانی معلولان که در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برطرف شدن موانع ورود خروج ورفت و آمد معلولان در سطح شهر و ساختمان های عمومی همت مسئولان را می طلبد و از همه مسئولان خواهشمندیم در این زمینه همت به خرج دهند و معلولان را در راستای زندگی بهتر و راحتتر یاری کنند.

وی ادامه داد: شعاری که سازمان ملل امسال و به منظور حمایت از معلولان سراسر جهان اعلام کرده، "حذف موانع برای ایجاد جامعه ای فراگیر و قابل دسترس برای همه "است.

وی افزود: ازجمله اقداماتی که سازمان بهزیستی با همکاری استانداری خراسان رضوی انجام داده طرح بهسازی معابر و ساختمان های عمومی سطح شهر مشهد است که البته با همکاری تنگاتنگ با شهرداری مشهد نیز کارهای خوبی انجام شده و یا در حال انجام است.

پوریوسف بیان کرد: برطرف شدن موانع ورود و خروج و رفت و آمد معلولان در سطح شهر و ساختمان های عمومی همت همه مسئولان را می طلبد و از همه مسئولان خواهشمندیم در این زمینه همت به خرج دهند و معلولان را در راستای زندگی بهتر و راحتتر یاری کنند.

وی افزود: حدود 30 درصد ساختمان های دولتی در سطح مشهد برای استفاده معلولان بهسازی شده است که البته مطلوب ما نیست و امیدواریم این کار با جدیت بیشتر و با کیفیت بهتری به سرانجام برسد.

کد مطلب 1759362

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