107 کاروان دانش آموزی از قزوین عازم جنوب شدند

سرهنگ محمدعلی ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تاکنون بیش از پنج هزار و 300 نفر از دانش آموزان دختر مقاطع دوم دبیرستان مدارس این استان با همت بسیج دانش آموزی و سازمان آموزش و پرورش به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شده اند.

وی افزود: اعزام پنج هزار و 300 دانش آموزان در قالب 107 کاروان از 12 مهر ماه شروع و تا 15 آذر ماه ادامه داشته است.

ملک محمدی تصریح کرد: دهلاویه، شلمچه، منطقه عملیاتی والفجر هشت، طلائیه و هویزه از جمله مناطق مورد بازدید این کاروانها است.

وی بیان کرد: علاوه بر اینکه دانش آموزان از این مناطق بازدید می کنند از برنامه های فرهنگی و رزمی که در اردوگاه شهید مسعودیان برگزار می شود نیز بهره مند می شوند.

ملک محمدی یادآورشد: 104 نفر روحانی بسیجی 120 نفر راوی دفاع مقدس نیز در طول این اعزامها همراه دانش آموزان بودند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان قزوین به اعزام برادران اشاره کرد و گفت: دانش آموزان پسر مقاطع دوم دبیرستان نیز از بهمن ماه سال جاری به استعداد پنج هزار و 500 نفر به این مناطق در قالب طرح آمادگی دفاعی اعزام می شوند.

ملک محمدی راهیان نور را یک حرکت بزرگ فرهنگی ذکر و عنوان کرد: امروز راهیان نور مهمترین حرکت در مقابله با تهدیدات نرم دشمن محسوب می شود و همه مردم و مسئولان باید برای هرچه با شکوه تر شدن این اردوها تلاش کنند.