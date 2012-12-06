خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار مهم حوزه رسانه را در هفتهای که گذشت با خبری درباره نامه گلایهآمیز مدیران 23 روزنامه به رئیس جمهور در مورد مشکلات مطبوعات آغاز میکنیم.
23 نفر از مدیران مسئول عضو انجمن روزنامههای غیردولتی طی نامهای سرگشاده به رئیس جمهور تاکید کردند: اگر برای اقتصاد مطبوعات چاره اندیشی نکنید، ناچار به توقف انتشار هستیم.
در این نامه که یک رونوشت آن به دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک رونوشت دیگر آن به محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی این وزارتخانه ارسال شده، آمده است: پس از اجرای طرح هدفمندشدن یارانهها و به ویژه در یک سال اخیر بنا به دلایلی که بر جنابعالی (رئیس جمهور) پوشیده نیست برخی از مشکلات و هزینههای مطبوعات و رسانهها افزایش یافت. برخلاف انتظار، در وضعیت گرانی سرسام آور و افزایش تورم و دستمزدها و خدمات چاپ به ناگاه پس از وعده های چند باره شاهد کاهش بیش از 50 درصدی یارانه های قانونی مطبوعات بودیم.
در ادامه این نامه آمده است: متاسفانه مشکلات مطبوعات فقط به افزایش قیمت کاغذ و لیتو گرافی و کاهش یارانه منحصر نمی شود؛ مشکلات سراسر بخشها و حاشیههای چاپ و نشر روزنامهها و نشریات را فراگرفته و اگر برای اقتصاد مطبوعات چاره اندیشی نشود به یک بحران تمام عیار و پر سرو صدا تبدیل خواهد شد. در وهله اول هزاران تن از روزنامه نگاران و شاغلان حوزه مطبوعات و تمام حوزه های وابسته به لشگر بیکاران خواهند پیوست.
امضاکنندگان این نامه عبارتند از: مدیران مسوول روزنامههای عضو انجمن روزنامههای غیردولتی شامل آرمان، آفتاب یزد، آفرینش، ابتکار، اسرار، اعتدال، اعتماد، افکار، تفاهم، جهان اقتصاد، جهان صنعت، خبر ورزشی، دنیای اقتصاد، روزان، سیاست روز، صبح اقتصاد، عصر اقتصاد، فرهیختگان، کار و کارگر، گل، مردم سالاری، ملت ما و همبستگی.
برون سپاری بخشی از فعالیتهای معاونت مطبوعاتی
در همین رابطه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران نشریات ایران از توافق با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای برونسپاری بخشی از فعالیتهای آن به این انجمن با توجه به شرایط کنونی مطبوعات خبر داد.
مهدی شجاعی با اشاره به جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران مسئول نشریات ایران با معاون امور مطبوعاتی و نیز مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در محل صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران در روز یکشنبه هفته جاری، گفت: با توجه به شرایط خاصی که مطبوعات کشور اعم از سراسری و محلی و استانی در آن قرار دارند، در جلسه مذکور مسائل مبتلا به نشریات کشور بررسی شد و در این خصوص بین انجمن صنفی نشریات کشور و مسئولان معاونت امور مطبوعاتی، همفکری و تشریک مساعی لازم صورت گرفت.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران نشریات ایران اضافه کرد: در این جلسه توافقاتی هم حاصل شد؛ از جمله اینکه معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایدههای جدیدی بر اساس نیازهای روز و نیازهای آتی مطبوعات کشور ارائه کرد.
شجاعی افزود: بنا بر این شد که انجمن صنفی مدیران مسئول نشریات کشور با معاونت امور مطبوعاتی و با هدف اجرایی کردن این ایدهها و پیشنهادها همکاری کند.
وی به جزئیات این پیشنهادها اشارهای نکرد اما گفت: بر اساس یکی از مواردی که بر سر آن توافق شده، قرار شد معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از کارها را برون سپاری کند و این بخش از کارها را انجمن صنفی مدیران نشریات کشور بر عهده بگیرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران نشریات ایران افزود: با توجه به وضعیت بودجه سال جاری و شرایط اقتصادی کشور به خصوص فشارهای بیرونی، مطبوعات در وضعیت دشواری قرار گرفتهاند و متاسفانه یارانه آنها به طور کامل پرداخت نشده است.
واکنش اکرامیفر به حرف و حدیثها پیرامون جشنواره فصلی مطبوعات
اما بشنوید نظرات دبیر جشنواره فصلی مطبوعات را درباره حرف و حدیثها در خضور نحوه گزینشهای این جشنواره، چرایی معرفی نشدن اسامی داوران آن و ارزیابیاش از تاثیر بیانیههای پایانی هیئت داوران بر مطبوعات کشور.
محمود اکرامیفر بازخورد بیانیههای پایانی هیئت داوران این جشنواره را در فضای رسانهای اینگونه ارزیابیاش کرد: در یکی از این بیانیهها آمده بود که تیترهای 1 و 2 و 3 و حتی 4 صفحه اول مطبوعات برگرفته از خبرگزاریها یا متاثر از آنهاست و متاسفانه این واقعیت دارد؛ خلاقیت مطبوعات در تیترزنی کم شده و ما نسبت به این مسئله نگرانیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا اسامی هیئت داوران این جشنواره هیچ وقت اعلام نمیشود؟ گفت: من از شما میپرسم: چرا باید اعلام شود؟ ما یک گروه ارزیاب داریم که از دستاندرکاران خبرگزاریها و مطبوعات متعددی تشکیل شدهاند که اگر اسامی آنها را بگویم، شما همه آنها را میشناسید. در هر حال اعلام نشدن اسامی این عزیزان دلایل متعددی دارد؛ بعضیها خودشان نمیخواهند، بعضیها هم نظرات خاصی دارند که محترم است اما مهمتر از این نظرها برای ما رای آنهاست.
«بهار» در پائیز آمد
خبر مطبوعاتی دیگر اینکه، روزنامه «بهار» از اوایل هفتهای که گذشت، بار دیگر به پیشخوان روزنامهفروشیها آمد. این روزنامه 30 فروردینماه 1389 براساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد اما چندی پیش از آن رفع توقیف شد.
این روزنامه زیر نظر شورای سردبیری اداره میشود. فریدون عموزاده خلیلی، کسری نوری، خسرو طالبزاده و بهروز گرانپایه از اعضای شورای سردبیری بهار هستند. هر شماره بهار هر روز 3 صفحه فرهنگی خواهد داشت که یک صفحه آن خبری خواهد بود و 2 صفحه دیگر شامل موضوعات متنوع فرهنگی خواهد شد.
اولین شماره بهار از 11 آذر با 16 صفحه و قیمت هزار تومان به مدیرمسئولی سعید پورعزیزی عرضه شد.
آغاز فاز دوم ارئه حواله کاغذ به نشریات
اما بشنوید از آغاز فاز دوم طرح ارائه حواله کاغذ به روزنامهها از هفته جاری. آنگونه که مدیرعامل موسسه نشرآوران گفته، فاز دوم طرح ارائه حواله کاغذ به روزنامهها از روز شنبه 11 آذر شروع شده و در این مرحله علاوه بر روزنامههای سراسری، روزنامههای محلی هم میتوانند حواله کاغذ دریافت کنند.
محمدرضا احمدی گفت: از اواخر مهر که اجرای این طرح از سوی موسسه فرهنگی - مطبوعاتی نشرآوران و به نمایندگی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آغاز شد، بیش از 65 روزنامه سراسری حواله کاغذ 1700 تومانی دریافت کردهاند.
وی افزود: این طرح از 11 آذر وارد فاز دوم خود شده است؛ در این مرحله علاوه بر اینکه ارائه حواله کاغذ به روزنامههای سراسری همچنان ادامه دارد، روزنامههای محلی با دوره انتشار 2 یا 3 شماره در هفته هم میتوانند حواله دریافت کنند.
مدیر موسسه فرهنگی - مطبوعاتی نشرآوران تعداد این نشریات دسته دوم را 90 نشریه عنوان و در عین حال تاکید کرد: حوالههای کاغذ در مرحله دوم به قیمت 1800 تومان برای هر کیلوگرم کاغذ در اختیار مدیران نشریات محلی مورد اشاره قرار میگیرد و مدیران این نشریات میتوانند با ارائه این حوالهها از کاغذهای تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران استفاده کنند.
به گفته وی ، طرح دادن حواله کاغذ ارزان قیمت به نشریات با توجه به اعلام آمادگی کارخانه چوب و کاغذ مازندران برای تولید 45 تا 60 هزار تن کاغذ و جهت جلوگیری از سرریز شدن این میزان کاغذ به بازار آزاد صورت میگیرد.
کاریکاتور «مغرب» مصداق ماده 6 قانون مطبوعات است
در هفتهای که گذشت، هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها نظر خود را درباره وضعیت انتشار روزنامه «مغرب» اعلام کرد.
این هیات تعیین تکلیف در مورد تخلفات روزنامه مغرب و کاریکاتور درج شده در آن را به تعیین وضعیت مدیر مسئول این روزنامه در مراجع قضایی منوط کرد.
هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها در جلسه اخیر خود، کاریکاتور مندرج در روزنامه «مغرب» مورخ 2/9/91 را مورد بررسی و مشمول ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده و با توجه به تخلفات عدیده این روزنامه و حضور نیافتن مدیرمسئول و عدم امکان ایفای مسئولیت محوله، تصمیمگیری نهایی درباره این روزنامه را موکول به تعیین تکلیف مدیرمسئول آن روزنامه از سوی مرجع قضائی کرد.
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