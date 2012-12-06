25 تیم اورژانس به مناطق زلزله زده خراسان جنوبی اعزام شد/ پوشش 100 درصدی روستاها

محمدرضا آذر کیش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: 25 تیم اورژانس شامل آمبولانس و اتوبوس آمبولانس به منطقه اعزام شدند که از این تعداد 16 تیم از شب گذشته در این منطقه مستقر بودند.

وی با بیان اینکه در هر دستگاه آمبولانس دو نفر نیرو شامل یک امدادگر و یک تکنسین فوریت های پزشکی به منطقه اعزام شده است، افزود: بالغ بر 50 نفر نیرو برای امداد و فوریت های پزشکی در منطقه مستقر هستند.

آذرکیش با اشاره به اینکه در منطقه بن خونیک، شارج، گرازان این آمبولانس ها مستقر هستند، افزود: هم اکنون تمام روستاهای منطقه درپوشش کامل تیم های اورژانس هستند.

وی با اشاره به اینکه تمام شبکه های بهداشتی درمانی استان در آماده باش کامل قرار دارند، عنوان کرد: تمامی بیمارستانی های دولتی و همچنین تامین اجتماعی استان در حالت آماده باش قرار داشته و اعلام آمادگی کردند.

آذرکیش با بیان اینکه این زلزله خوشبختانه تلفات زیادی نداشته و دارای 23 زخمی بوده است، یادآور شد: از این تعداد 17 تن در بیمارستان های بیرجند و قاین بستری شدند.

مسئول اورژانس و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه در این استان 43 پایگاه اورژانس فعالیت دارد، گفت: خوشبختانه مشکل خاصی در راستای تیم های امدادی وجود ندارد و در آواربرداری ها مشکل خاصی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به شدت 5.5 ریشتر ساعت 20 و 38 دقیقه چهارشنبه شب زهان در استان خراسان جنوبی را لرزاند.