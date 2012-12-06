بانک اطلاعات نخبه ویژه معلولان در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی سخنگویی چهارشنبه شب در آیین راه اندازی مرکز کاردرمانی اداره بهزیستی سلماس اظهارداشت: تاکنون در این زمینه دو هزار معلول نخبه و خبره در کشور شناسایی شده و اطلاعات آنها بزودی وارد این بانک اطلاعاتی می شود.

وی در ادامه به اشاره به واگذاری 10 هزار دستگاه ویلچر به معلولین کشور افزود: تا پایان امسال 10 هزار دستگاه ویلچر به افراد واجد شرایط در سطح کشور واگذار می شود.

سخنگویی با بیان اینکه واگذاری این ویلچرها همزمان با روز جهانی معلولین آغاز شده است گفت: هم اکنون سه تا چهار میلیون معلول در کشور وجود دارد که نیازمند خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی هستند.

وی با عنوان اینکه هر انسانی با معلولیت فاصله اندکی دارد، اضافه کرد: امروز کلمه معلول در دنیا منسوخ شده و اگر ما بتوانیم معلول را به صورت تضمینی وارد بازار کار کنیم در آن صورت وظیفه خود را در قبال معلولان جامعه انجام داده ایم.

سخنگویی تعداد دانشجویان معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی را 15 هزار نفر اعلام کرد و گفت: از آغاز امسال تاکنون برای 45 هزار معلول در کشور کارت ویژه سوخت صادر شده است.

رئیس اداره بهزیستی سلماس نیز در این مراسم گفت: مرکز کاردرمانی بهزیستی سلماس با 150 میلیون ریال اعتبار احداث و راه اندازی شده است.

حسین رزمگری تعداد مراکز توانبخشی سلماس را شش واحد اعلام کرد و افزود: تاکنون 100 واحد مسکونی برای معلولان این شهرستان ساخته شده است.