به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برای بیان گزارشی از نقاط قوت و آسیبهای عزاداری دهه نخست محرم شامگاه چهارشنبه با آیتالله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
این مرجع تقلید در این دیدار قیام اباعبدالله(ع) و درسهای عاشورا را مکمل آموزههای نبوی و ائمه پیش از ایشان دانست و گفت: جریان عاشورا یک مکتب عمیق علمی است که باید به درستی تبیین شود.
وی اضافه کرد: مبلغان و روحانیونی که در ماههای محرم و صفر به فرصتهای تبلیغی اعزام میشوند باید نسبت به عمق فرهنگ عاشورای حسینی اطلاعات مستند و متقن داشته باشند تا سخنرانی آنها اقناع کننده باشد.
استاد برجسته حوزه تاکید کرد: برای برطرفکردن آسیبهای مجالس و محافل عزاداری، میبایست در طول سال با مسئولان و دست اندرکاران هیئتهای مذهبی ارتباط داشته و با مشارکت خود آنها جلسات و برنامههای توجیهی برگزار کرده تا آسیبهای عزادای با استقبال و موافقت مسئولان هیئتهای مذهبی کاهش یابد.
آیتالله جوادی آملی در پایان از فعالیتهای انجام شده در راستای ساماندهی هیئتهای مذهبی که منجر به کاهش آسیبهای عزاداری شده است قدردانی کرد.
حجتالاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز در ابتدای این دیدار گزارشی از وضعیت محافل و مجالس عزاداری در قم ارائه کرد و ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت این مجالس، از آیتالله جوادی آملی درخواست کرد که توصیه لازم به فضلا و مبلغان داشته باشند تا در سخنان خود بیشتر به تعمیق بخشی واقعه عاشورا بپردازند، به گونهای که منبرها و سخنرانیها منجر به ارتقای سطح فکری و فرهنگی مردم باشد و به صورت عمیق به تحلیل واقعه عاشورا بپردازند و از بیان مطالب غیرمستند پرهیز کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که با توصیه مراجع عظام تقلید و علمای اعلام، مبلغان علاوه بر پرداختن محتوایی عزاداریها نسبت به مباحث تربیتی نسل جوان و نوجوان اهتمام بیشتری داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان، عاشورا را یک مکتب عمیق علمی عنوان کرد و گفت: جریان عاشورا باید به درستی تبیین شود.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برای بیان گزارشی از نقاط قوت و آسیبهای عزاداری دهه نخست محرم شامگاه چهارشنبه با آیتالله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.
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