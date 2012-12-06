اختصاص 180 میلیارد ریال برای طرح توزیع یک وعده غذای گرم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی چهارشنبه شب در حاشیه اجرای این طرح که به صورت نمادین در یکی از روستا مهدهای شهرستان ارومیه برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران افزود: امسال 180 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در کشور اختصاص یافته و در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در قالب اجرای این طرح به ازای هر کودک 3 تا 6 ساله در مهدهای کودک روستایی نزدیک به شش هزار و 500 ریال منظور شده است.

هاشمی اعلام کرد: با اقدامات صورت گرفته و تمهیدات اندیشیده شده، این طرح توانسته است خدمات خوبی را در بخش تغذیه و رشد کودکان در روستاهای کشور ارائه دهد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، سطح زیر پوشش این طرح را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: بیش از 165 هزار نفر از کودکان در سراسر کشور و در روستامهدها، مهدهای کودک در مناطق محروم و حاشیه شهرها از این طرح استفاده می کنند.

روستامهدهای 5 شهرستان آذربایجان غربی یک وعده غذای گرم دریافت می کنند

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی نیز گفت: در حال حاضر روستامهدهای هشت شهرستان استان یک وعده غذای گرم دریافت می کنند.

راضیه خدادوست افزود: روستامهدهای حاشیه نشین شهرستان های ارومیه، ماکو، تکاب، نقده، شوط ، پلدشت و سردشت از سال گذشته یک وعده غذای گرم دریافت می کردند که امسال چالدران نیز به آن اضافه شد.

وی اضافه کرد: سال گذشته چهار هزار و 880 کودک در روستامهدهای حاشیه نشین استان یک وعده غذای گرم دریافت کرده اند.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی افزود: برای اجرای بهتر این طرح علاوه بر سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی استان دهیاران مناطق نیز جهت همکاری بیشتر با اجرای این طرح دعوت شده اند.

خدادوست از اعطای یک میلیارد ریال اعتبار توسط استانداری آذربایجان غربی به اجرای این طرح در استان خبر داد.