اوضاع در مناطق زلزله زده آرام و تحت کنترل پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ " واعظی " گفت : ساعت 20 و 38 دقیقه شب گذشته زلزله ای به بزرگی 5/5 ریشتری حوالی بخش زهان شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی را لرزاند .

وی ادامه داد : طبق آخرین آمار اعلامی از ستاد بحران استان تا کنون 6 تن کشته و 23 نفر از هم استانی ها مصدوم شده اند که 9 نفر به صورت سرپایی درمان و 14 نفر برای ادامه درمان به بیمارستان اعزام شده اند .

سرهنگ " واعظی " اظهار داشت : نیروی انتظامی به محض وقوع زلزله چند اکیپ از پلیس شهرستان قاین و یک اکیپ از یگان ویژه استان به مناطق زلزله برای کمک به هم استانی ها اعزام کرده است .

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود : پلیس استان آمادگی دارد در صورت نیاز اکیپ ها امدادی دیگری را نیز برای کمک به هم استانی ها به مناطق زلزه زده اعزام کند .

وی در پایان ادامه داد : با حضور به موقع پلیس در مناطق زلزه زده ، اوضاع در این مناطق آرام و تحت کنترل کامل پلیس است و نیروهای امدادی در حال خدمات رسانی به زلزله زدگان هستند .