مجتمع فرهنگی ورزشی شهید باکری ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر،این مجتمع فرهنگی ورزشی دارای امکانات ورزشی و تفریحی استاندارد برای معلولین و سالن های مختلف از جمله زمین فوتبال، بسکتبال و والیبال است.

برای اجرای این طرح هشت میلیارد ریال پیش بینی شده بود که با تلاش های صورت گرفته با دو میلیارد و 400 میلیون ریال صرفه جویی با کیفیت بالا آماده بهره برداری شده است

رئیس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه افتتاح این مجتمع به خبرنگاران گفت: سازمان بهزیستی در دوره جدید فعالیت خود نگاه ویژه ای به ورزش جامعه هدف به ویژه ورزش معلولان دارد.

همایون هاشمی افزود: توجه به مسائل فرهنگی، ورزشی، علمی و همچنین توانمندسازی خانواده ها از جمله اهداف سازمان بهزیستی است.

وی اضافه کرد: توجه به پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مداخله در بحث اعتیاد و استفاده از ظرفیت های مراکز غیر دولتی از جمله برنامه های پیش بینی شده بهزیستی در قالب اجرای طرح آفتاب است.

هاشمی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های حوزه کشاورزی و صنایع دستی آذربایجان غربی می توان گام های بلندی را در ایجاد اشتغال های خانگی در این استان برداشت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برگزاری طرح آفتاب در شهرستان های تکاب، شاهین دژ، میاندآب، مهاباد و ارومیه اظهارداشت: بیش از 40میلیارد ریال برای خدمت رسانی در این مناطق در نظر گرفته شده است.