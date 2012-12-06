روش امام علی(ع) در برخورد با حاکمان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عسگری مدیر گروه دانشنامه صحابه پیامبر اعظم(ص)، با اعلام این خبر گفت: این نشست در ادامه نشست اول به بررسی شیوه های حضرت در برخورد با حاکمان و به رفتار امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (ع) با حکومتهای بعد از رسول خدا(ص) می پردازد.

این مدیر پژوهشی تصریح کرد: این همایش به دنبال پاسخ دهی به این پرسش هاست: آیا آن حضرت با حاکمان در تعامل بوده است یا در تضاد؟ آیا جنگها و فتوحات بعد از رسول خدا (ص) به نیت تبلیغ اسلام بوده است؟ و آیا عمل فاتحان مورد تأیید اهل بیت (ع) بوده است؟ آیا می توان به حضور آن حضرت در نمازهای جماعت از جمله ادله اثبات کننده روابط حسنه میان امام علی (ع) و حکام بعد از رسول خدا اشاره کرد.

وی افزود: در این نشست که با حضور فضلای حوزه علمیه قم و اندیشمندان و پژوهشگران برگزار می شود، حجت الاسلام و المسلمین استاد یوسفی غروی به نظریه پردازی خواهد پرداخت.

نشست« بررسی روش امام علی(ع) در برخورد با حاکمان» روز دوشنبه 20 آذر 1391 ساعت 30/9 تا 30/11 صبح همزمان با سالروز شهادت امام سجاد (ع) در سالن همایش های پژوهشکده باقرالعلوم (ع) واقع در شهر قم، میدان مصلی جنب مصلای قدس برگزار می شود.