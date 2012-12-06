صاحب عروه فقه شیعه را متحول کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار اعضای ستاد کنگره مرحوم آیت الله سید کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه، با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این کنگره، اهتمام به چنین اموری را ارزنده و شایسته تقدیر دانست.



وی با بیان اینکه بزرگداشت علما آثار بسیاری مثبتی دارد، یادآور شد: این مهم سبب آشنایی نسل جدید با مفاخر و علمای سلف می شود و پیوندی بین دو نسل ایجاد می کند و این مسئله نیز برکات زیادی دارد و برای حفظ اصالت جوانان و دین و مذهب شان مهم است.



این مرجع تقلید احیای آثار علمای سلف را برکت دیگر برگزاری این قبیل کنگره ها ذکر کرده و افزود: ما سر سفره بزرگان نشسته ایم و نفس برگزاری این کنگره ها حداقل شکری است که می توانیم در قبال خدمات شان انجام دهیم.



وی تاکید کرد: من همیشه طرفدار برگزاری این گونه کنگره ها بوده ام و برگزاری آن را لازم می دانم و خوشبختانه به برکت جمهوری اسلامی مدتی است این برنامه شروع شده و امیدواریم همچنان تداوم یابد.



آیت الله مکارم شیرازی مردم یزد را مردمی مؤمن و با تقوا خواند و با بیان اینکه مردم از یزدی ها خاطره خوبی دارند، اظهار داشت: علمای بسیاری بزرگی از این شهر برخاسته اند و در اصالت شان همین بس که بهائیت و زرتشت هرگز نتوانسته اند مردم این منطقه را تحت سلطه خود قرار دهند.



وی با اشاره به شخصیت مرحوم صاحب عروه، تاکید کرد: کنگره نکوداشت ایشان را باید به تمام معنا جامع و کامل برگزار کرد چراکه ایشان فردی عادی نبود.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان این که مرحوم آیت الله طباطبایی یزدی تحولی در فقه شیعه ایجاد کرد، افزود: کتاب شریف عروه الوثقی خود دلیلی بر این ادعا است، این کتاب جامع تمام فروع و مستدل است و به همین دلیل محور برای علمای بعد قرار گرفته و همه حواشی را برآن می زنند.



وی ادامه داد: ما نیز در حواشی سعی کرده ایم در ذیل هر مساله استدلالی برآن بنویسیم و وقتی که این کتاب را مطالعه می کردم به جامعیت این کتاب مرحوم سید و صداقت، حسن انتخاب و حسن سلیقه و احاطه آن عالم بر مسائل علمی واقف شدم.



صاحب عروه از لحاظ ایمان زبانزد خاص و عام بود

وی افزود: مرحوم صاحب عروه از نظر صداقت، تقوا و ایمان نیز زبانزد خاص و عام است و در این مساله هیچ جای بحث و گفت و گو نیست، از این رو کنگره ایشان نیز باید متناسب با شخصیت و موقعیت ایشان باشد.



این مرجع تقلید مرحوم صاحب عروه را از بزرگان فقه شیعه در قرن اخیر خواندند و با بیان توصیه هایی به دست اندرکاران برگزاری کنگره این عالم ربانی، تاکید کرد : در برگزاری این کنگره نیز نباید از هیچ تلاشی فروگذار شود و باید مقالات بسیاری در مورد شخصیت ایشان نوشته شود.



وی ادامه داد: بخش های مختلف زندگی ایشان به لحاظ فقهی، سیاسی، تقوا و حسن اخلاق باید برای مردم تبیین شود و شخصیت ها و صاحبنظران باید در خصوص شخصیت ایشان قلم فرسایی کنند.



وی خطاب به مسئولان برگزاری کنگره صاحب عروه گفت: شاگردان و آشنایان ایشان را نیز پیدا کنید تا کار جامعی راجع به شخصیت ایشان صورت گیرد و کنگره به صورت سنگین و وزین برگزار شود.



آیت الله مکارم شیرازی برگزاری این کنگره را خدمتی به جهان اسلام، مکتب تشیع و اهل بیت دانسته و تاکید کرد: بین ایشان و مرحوم آخوند در برخی مسائل اختلاف نظرهایی وجود داشته است و باید در این راستا با حساسیت برخورد کرد تا شأن هر دو بزرگوار حفظ شود.