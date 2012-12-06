رئیس کتابخانه مجلس بار دیگر استعفا کرد

حسن صفیاری سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر استعفای حجت‌الاسلام و الملسمین رسول جعفریان از ریاست این مرکز، گفت: آقای جعفریان 27 آبان ماه امسال استعفانامه خودشان را تقدیم آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت امنای کتابخانه مجلس کرده‌اند.

وی افزود: تا این لحظه رئیس مجلس نظر خاصی در مورد این استعفا به آقای جعفریان اعلام نکرده و در واقع هنوز با این استعفا موافقت نشده است.

سال گذشته هم خبر استعفای جعفریان رسانه‌ای شد. صفیاری در این باره گفت: آقای جعفریان سال گذشته هم ضمن استعفا به آقای لاریجانی اعلام کردند که بعد از عید (نوروز) در کتابخانه مجلس نخواهد بود اما رئیس مجلس از او خواسته بود در این صورت خود فرد دیگری را برای جایگزینی‌اش به او معرفی کند که این اتفاق نیفتاد و لاجرم تابستان امسال بار دیگر اعلام کناره‌گیری کرد و البته همانطور که گفتم تا این لحظه موافقی با این درخواست مجدد از سوی آقای لاریجانی اعلام نشده است.

این مقام مسئول در کتابخانه مجلس دلیل استعفای این بار جعفریان را مشغله کاری زیاد عنوان کرد و گفت: آقای جعفریان علاوه بر مسئولیت کتابخانه مجلس، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام قم نیز هست.

وی اضافه کرد: مسئولیت اخیر موجب شده که وی هفته‌ای حداقل 2 بار به قم رفت و آمد داشته باشد و این در حالی است که آقای جعفریان هر روز قبل از ساعت 6 در کتابخانه مجلس هم حضور دارد. اما خودش با توجه به تعهدی که نسبت به کار دارد و اینکه معتقد است امکان انجام همه این کارها به صورت بهینه وجود ندارد، علیرغم اصرار ما و سایر مسئولان کتابخانه مجلس برای ماندن و ادامه فعلیت، استعفا کرده است.