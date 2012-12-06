  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

آمریکا استاندارد اند چارترد را 330 میلیون دلار جریمه کرد

آمریکا استاندارد اند چارترد را 330 میلیون دلار جریمه کرد

آمریکا بانک انگلیسی استاندارد اند چاترد را به اتهام نقض مقررات تحریم های ایران 330 میلیون دلار جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بانک انگلیسی استاندارد چارترد که پیشتر متهم شده بود قوانین مربوط به تحریم‌های غرب علیه ایران را نادیده گرفته، قرار است 330 میلیون دلار غرامت پرداخت کند.

پیشتر و اوایل سال جاری میلادی این بانک 340 میلیون دلار به بخش خدمات مالی نیویورک (DFS) پرداخت کرده بود.

ناظران بانکی در نیویورک این بانک انگلیسی را متهم کردند که با نقض قوانین داخلی آمریکا 250 میلیارد دلار مبادلات مالی خود با ایران طی سال های 2000 تا 2010 پنهان کرده است.

 بخش خدمات مالی نیویورک این بانک را متهم کرده که طی سال های 2000 تا 2010 یعنی یک دهه، 60 هزار مورد نقل و انتقال مالی به ایران انجام داده است.

کد مطلب 1759383

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