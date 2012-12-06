زیارت پیامبر اکرم (ص) در تمام مصلاهای آذربایجان غربی قرائت می شود

حجت الاسلام محمد باقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مراسم در 17 شهرستان استان نیز برپا می‌شود ادامه داد: در همه شهرستان‌ها مقدمات لازم در حال فراهم شدن است و ستاد برپایی مراسم اقدامات تبلیغی مانند نصب بنر، پوستر و... به طور مستمر انجام می‌دهد تا فراخوانی و اطلاع‌ رسانی در سطح وسیع انجام بگیرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران اسلامی در برهه‌های مختلف عشق و ارادت خود را به ائمه معصوم (ع) را ثابت کرده‌اند اظهارداشت: تحرکات دشمنان این دین آسمانی مبنی بر تولید فیلم اهانت ‌آمیز، ترسیم کاریکاتور و... نتیجه‌ای ندارد و اقدامی عبث و بیهوده قلمداد می‌شود.

حجت الاسلام کریمی با تاکید بر مشارکت مردم در برگزاری این مراسم گفت:در برهه کنونی که استکبار جهانی با برنامه ریزی های گوناگون در راستای تفرقه بین مسلمانان تلاش می کنند باید ما نیز برنامه ریزی ویژه ای در مقابله با این توطئه ها داشته باشیم.

وی با تشریح و تبیین اهداف استکبار جهانی و در راس آن رژیم صهیونیستی از اهانت های وقیحانه به شان و مقام والای پیامبر اعظم(ص) اضافه کرد: در جهان امروزی که بیداری ملت های مسلمان در همه نقاط جهان طنین انداز است و شکوه و عظمت اسلام با محوریت شان والای پیامبر(ص) متبلور می شود، دشمنان به ناچار در حالت زبونی و درماندگی در برابر این عظمت به دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمانان هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی یاد آور شد: به منظور حفظ وحدت مسلمانان باید برنامه ریزی و همت مضاعفی صورت گیرد و در این راستا تمامی دستگاه ها موظفند در اجرای هرچه باشکوهتر زیارت پیامبر اکرم(ص) از تمام امکانات مادی و معنوی خود استفاده کنند.