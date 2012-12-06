13 هزار واقعه ولادت طی سالجاری در زنجان رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی متوسلین افزود: در هشت ماهه اول امسال 13 هزار و 168 نوزاد در استان زنجان متولد شده اند که نسبت به 12هزار و 562 نوزاد متولد شده در مدت مشابه سال گذشته با 4.82 درصد افزایش مواجه بوده است که از این تعداد 6 هزار و 715 واقعه پسر و 6 هزار و 453 واقعه دختر بوده است.

وی ادامه داد: به ازای ثبت تولد 100 دختر 104 پسر متولد شده است.

متوسلین افزود: تعداد ولادت‌های ثبت شده در مهلت قانونی 8 ماهه امسال برابر با 12 هزار و 702 واقعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.98 درصد افزایش داشته است.



مدیرکل ثبت احوال استان زنجان افزود: آمار وفات‌های ثبت شده در 8 ماهه امسال 3 هزار و 573 واقعه فوت است که نسبت به 3 هزار و 599 واقعه فوت شده در مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.



متوسلین افزود: آمار تعداد ولادت در استان افزایش یافته است که بیشترین افزایش ولادت در استان مربوط به شهرستان ماهنشان با 17.38 درصد است.



