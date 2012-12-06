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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

متوسلین:

13 هزار واقعه ولادت طی سالجاری در زنجان رخ داد

13 هزار واقعه ولادت طی سالجاری در زنجان رخ داد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: در هشت ماهه امسال 13 هزار و 168 واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی متوسلین افزود: در هشت ماهه اول امسال 13 هزار و 168 نوزاد در استان زنجان متولد شده اند که نسبت به 12هزار و 562 نوزاد متولد شده در مدت مشابه سال گذشته با 4.82 درصد افزایش مواجه بوده است که از این تعداد 6 هزار و 715 واقعه پسر و 6 هزار و 453 واقعه دختر بوده است.
 
وی ادامه داد: به ازای ثبت تولد 100 دختر 104 پسر متولد شده است.
 
متوسلین افزود: تعداد ولادت‌های ثبت شده در مهلت قانونی 8 ماهه امسال برابر با 12 هزار و 702 واقعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.98 درصد افزایش داشته است.
 
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان افزود: آمار وفات‌های ثبت شده در 8 ماهه امسال 3 هزار و 573 واقعه فوت است که نسبت به 3 هزار و 599 واقعه فوت شده در مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
 
متوسلین افزود: آمار تعداد ولادت در استان افزایش یافته است که بیشترین افزایش ولادت در استان مربوط به شهرستان ماهنشان با 17.38 درصد است.
 
 
کد مطلب 1759391

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