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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

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مسابقات انتخابی تیم ملی آرنیس در قزوین برگزار می شود

مسابقات انتخابی تیم ملی آرنیس در قزوین برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قزوین، از میزبانی مسابقات انتخابی تیم ملی آرنیس در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین هادی چگینی در این باره اظهارداشت: این رقابتها با شرکت ۲۰۰ رزمی کار از ۲۰ استان کشور جمعه 17 آذرماه در مجموعه ورزشی غدیر قزوین برگزار می شود.
 
وی یادآور شد: نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی آرنیس برای شرکت در رقابتهای جهانی استرلیا اعزام می شوند.
 
آرنیس از رشته های رزمی متعلق به کشور فیلیپین است که مشابه سبک سانداووشو است.
 
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کد مطلب 1759393

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