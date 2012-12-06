مسابقات انتخابی تیم ملی آرنیس در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین هادی چگینی در این باره اظهارداشت: این رقابتها با شرکت ۲۰۰ رزمی کار از ۲۰ استان کشور جمعه 17 آذرماه در مجموعه ورزشی غدیر قزوین برگزار می شود.
وی یادآور شد: نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی آرنیس برای شرکت در رقابتهای جهانی استرلیا اعزام می شوند.
آرنیس از رشته های رزمی متعلق به کشور فیلیپین است که مشابه سبک سانداووشو است.
بازیکن غیربومی در تیم بسکتبال یاسین فولاد قزوین
تیم بسکتبال یاسین فولاد قزوین اولین بازیکن غیربومی خود را به خدمت گرفت.
اشکان نجفی بسکتبالیست تهرانی به منظور تقویت تیم یاسین فولاد قزوین به عضویت این تیم در آمد.
همایش کوهپیمایی ویژه دانشجویان استان قزوین
به مناسبت روز دانشجو همایش کوهپیمایی ویژه دانشجویان استان برگزار می شود.
این همایش از ساعت ۸ صبح امروز از مقابل دانشگاه آزاد قزوین به سمت تپه نورالشهدا واقع در بوستان فدک برگزار می شود.
انتخاب رئیس هیئت کاراته استان
رئیس هیئت کاراته استان بار دیگر در سمت خود ابقا شد.
در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت کاراته استان، محمد صادق بابایی رئیس هیئت کاراته استان برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد.
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