زکات موجب عروج انسان به سوی خداست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی، در نشست ستاد زکات استان که که با حضور ائمه جمعه بخشهای جعفریه، سلفچگان، کهک و خلجستان و جمعی از مسئولان استان در دفتر امام جمعه قم برگزار شد، با اشاره به وجود امر مقدس زکات از ابتدای خلقت بشریت، گفت: از بدو خلقت انسان بر روز زمین و آمدن دین و شریعت الهی، امر زکات از سوی خداوند مقرر شد.
وی با بیان این که انسان برای رسیدن به تعالی، نیازمند نیروی لازم برای حرکت و پس از آن کنار زدن موانع حرکت است، ادامه داد: اگر انسان به انا لله و انا علیه راجعون اعتقاد دارد، در مسیر رسیدن به خداوند، باید قدرت حرکت را داشته باشند و موانع این مسیر را کنار بزند.
رئیس ستاد زکات استان قم نماز را قدرت حرکت به سوی خدا و زکات را وسیلهای برای کنار زدن موانع رسیدن به خدا معرفی کرد و گفت: نماز قدرتی است که انسان را عروج میدهد، اما مادیات، موانعی این مسیر هستند که انسان با پرداخت زکات، این موانع را کنار میزند.
وی افزود: باور داشتن به این مسئله و تبلیغ و ترویج آن در میان مردم سبب میشود که افراد نسبت به زکات، نه تنها به عنوان عاملی که موجب فزونی نعمت و برطرف شدن نیاز مستمندان، بلکه به عنوان وسیلهای برای کنار زدن موانع عروج انسان و رسیدن او به خدا نگاه میکنند.
سعیدی افزود: هر چند جدا کردن مال و ثروت از خانه، امری دشوار است، ولی موجب عروج انسان به سوی خدا میشود.
ستاد زکات کشور، از نظر قانونی و شرعی در جایگاه مناسبی است
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم و دبیر ستاد زکات استان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده از سوی ستاد زکات استان قم در سال گذشته و سال جاری پرداخت و گفت: بر اساس بررسیها ومطالعات صورت گرفته، حدود 150 روستا در کل استان قم ظرفیت جمعآوری زکات واجب و مسحتب شجره طیبه هستند.
عبدالله جلالی با اشاره به برگزاری بیش از 200 نشست، حضور در مناطق مختلف استان و... از سوی ستاد زکات استان قم، افزود: امروز ستاد زکات کشور، از نظر قانونی و شرعی در جایگاه مناسبی قرار دارد که زمینه را برای فعالیت همه جانبه در این عرصه فراهم آورده است.
دبیر ستاد زکات استان قم درباره فعالیتهای تبلیغی در ترویج فریضه زکات دراستان گفت: در این راستا، تفاهمنامهای با اداره کل تبلیغات اسلامی استان صورت گرفته که بر اساس آن، برنامههای تبلیغی در مناطق مختلف، برای احیا و ترویج فریضه زکات، برگزار میشود.
زکات در جامعه ناشناخته است
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم سخنران دیگر این برنامه بود که در سخنانی با اشاره به مهجوریت امر زکات در جامعه گفت: در کنار فرائض دینی که در جامعه به آن پرداخته میشود، متأسفانه، زکات مهجور، مظلوم و ناشناخته است.
حجتالاسلام محمد مهدی عربانصاری، باتأکید بر این که باید در این عرصه به گونهای عمل شود که زکات در جامعه معروف شود، ادامه داد: ناآگاهی مردم نسبت به این امر الهی که در قرآن، بعد از اقامه نماز بر آن تأکید شده است، نشان دهنده کمکاری و کمتوجهی به این مهم است.
وی در پایان گفت: اگر سنتها و فریضههای الهی در جامعه تکریم و مورد احترام قرار گیرند، برکات فراوانی در جامعه حاکم میشود و موجب نورانی شدن قلبها میگردد.
در ادامه این نشست، حجج اسلام دهقانی، امام جمعه جعفریه، میرمؤمنی، امام جمعه کهک، ابراهیمی، امام جمعه خلجستان و میرقیصری، امام جمعه سلفچگان گزارشی از روند ستاد زکات بخشهای مربوطه ارائه دادند.
قم - خبرگزاری مهر: تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: زکات موجب کنار زدن موانع در مسیر رسیدن به خداست و انسان را به سوی خدا هدایت میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی، در نشست ستاد زکات استان که که با حضور ائمه جمعه بخشهای جعفریه، سلفچگان، کهک و خلجستان و جمعی از مسئولان استان در دفتر امام جمعه قم برگزار شد، با اشاره به وجود امر مقدس زکات از ابتدای خلقت بشریت، گفت: از بدو خلقت انسان بر روز زمین و آمدن دین و شریعت الهی، امر زکات از سوی خداوند مقرر شد.
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