توسعه ژیمناستیک کردستان نیازمند حمایت جدی تر دستگاه های دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف یاوری شامگاه چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت ژیمناستیک استان کردستان اظهار داشت: وجود تنها یک سالن ورزشی برای 31 شیفت آموزشی کافی نیست و نیازمند تاسیس سالن جدید الحداث در شهر سنندج هستیم.

وی با اشاره به اینکه در طول 37 سال گذشته در جریان خدمت صادقانه به این رشته ورزشی و توسعه و ترویج آن ناملایمت ها و مشکلات زیادی وجود داشته است، افزود: خدمت به این رشته و پرورش ورزشکاران توانمند در این خطه از ایران اسلامی یکی از افتخارات من است.

رئیس سابق هیئت ژیمناستیک کردستان بیان کرد: حضور ورزشکاران در میادین آسیایی و جهانی، تربیت شاگردان ملی پوش بدون استفاده از مربیان خارجی، فعالیت مربیان استان در تیم های ملی و کسب رتبه اول ماده پرش خرک نتیجه تلاش شبانه روزی هیئت ژیمناستیک استان کردستان است.

یاوری یادآور شد: نوجوانان سرمایه های ملی کشور هستند و با جذب آنها در رشته های مختلف ورزشی امکان تاثیرگذاری هجمه های دشمنان و گرایش آنها به اعتیاد به کمترین حد ممکن می رسد.

وی در پایان سخنان گفت: انتظار می رود با توجه هرچه بیشتر مسئولان به این رشته ورزشی در آینده شاهد درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه های مختلف ورزشی باشیم.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات شریف یاوری، سردار محمدی به عنوان سرپرست جدید هیئت ژیمناستیک استان کردستان معرفی شد.