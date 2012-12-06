چهار شبکه ماهواره ای همایش بین المللی دریاچه ارومیه را پوشش می دهند

حمید رعناقد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش بین المللی دریاچه ارومیه 18 آذرماه سالجاری در ارومیه اظهار داشت: خبرنگاران چهار شبکه ماهواره‌ای شامل پرس ‌تی‌ وی، جام‌ جم، العالم و سحر در این همایش حضور پیدا کرده و رویدادهای آن را به دنیا مخابره می‌کنند.

وی به اهمیت پوشش مناسب این اخبار توسط رسانه‌های داخلی تاکید کرد و افزود: انتظار وجود دارد فعالان رسانه‌های جمعی از همه ظرفیت‌های نهفته در رسانه خود برای انعکاس مناسب این همایش بهره برده و سیاست حمایتی اتخاذ کنند تا این همایش از نظر علمی و تحقیقاتی در سطح بالایی برگزار شود.

معاون سازمان محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به حضور رسانه‌های جهانی در این همایش علمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رسانه‌های معتبر دنیا توجه خود را به این گردهمایی معطوف کرده‌اند انتظار وجود دارد خبرنگاران رسانه‌های بومی در این ارتباط حساسیت بیشتری داشته و رویکرد حمایتی در پیش گیرند.

رعناقد با اشاره به احتمال حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی مقامات کشوری در این همایش گفت: اساتید دانشگاه‌های کشور، کارشناسان صاحب ‌نام دنیا در این گردهمایی حضور می ‌یابد همچنین از مسئول نجات دریاچه آرال قزاقستان هم دعوت به عمل آمده است.

معاون سازمان محیط زیست آذربایجان غربی یادآور شد:وی ادامه داد: از مجموع 342 مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش، 20 مقاله خارجی بوده که 7 مقاله خارجی به صورت سخنرانی در همایش ارایه خواهد شد .

وی در اشاره به وضعیت کنونی دریاچه ارومیه گفت: هم‌ اکنون ارتفاع دریاچه ارومیه 20 سانتی‌متر اضافه شده است، ولی نسبت به همین تاریخ در سال گذشته ارتفاع دریاچه ارومیه 20 سانتیمتر کم است.

رعناقد معرفی دریاچه ارومیه در سطح ملی و بین‌المللی، بررسی علل بروز وضعیت کنونی و بررسی راهکارهای برون‌ رفت از بحران کنونی مهمترین اهداف برپایی این همایش عنوان کرد.