خطر زایمان زودرس سلامت مادران باردار میانسال را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصوره علیرضایی افزود: خطر عوارض زایمانی مانند دیابت، فشارخون بالا و سزارین، مادران باردار بالای 35 سال را تهدید می نماید.



وی با تاکید بر لزوم توجه به سوابق طبی، مامایی و خانوادگی در مشاوره های پیش از بارداری، اظهار کرد: زنانی که بر اساس زمینه های نژادی، قومی و شرح حال فردی و خانوادگی در معرض خطر ابتلای جنین به بیماری خاص هستند، لازم است مشاوره دریافت نمایند.



این جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی ادامه داد: سابقه ناباروری، سابقه سقط و حاملگی نا به جا، سابقه نوزاد مرده و عوارض زایمانی مانند فشارخون بالا، زایمان زودرس و دیابت حاملگی از جمله مواردی است که لازم است در مشاوره های قبل از ازدواج مورد توجه قرار گیرد.



علیرضایی با اشاره به تاثیر منفی اضافه وزن مادران باردار در ناهنجاری های جنین، اضافه کرد: عوارض بارداری مانند دیابت، فشارخون حتی در صورت اضافه وزن محدود نیز مادران باردار را تهدید می نماید.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیر چاقی در نازایی خانمها باشد به خانمهایی که قصد بارداری دارند توصیه می شود تا حد امکان وزن خود را به حد مطلوب برسانند.

