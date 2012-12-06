دانشجویان در خط مقدم مبارزه با استکبار قرار دارند

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر دانشگاه ها بخواهند در عرصه مبارزه به ویژه مبارزه فکری با دشمنان قسم خورده اسلام موفق باشند باید به سمت اسلامی شدن آن گام بردارند که این مهم فقط با آموختن علم و فناوری در کنار تزکیه و تهذیب نفس امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه روز دانشجو روز ارج نهادن به جایگاه بینش و اندیشه اسلامی و روز طلوع اندیشه های ناب اسلامی و دوری از جهل و گمراهی است، تصریح کرد: در روز 16 آذر سال 1332 دانشجویان ثابت کردند که فقط طالب علم نیستند بلکه در کنار علم و دانش طالب ارزشهای الهی و دینی که در راس آنها استقلال است هستند و با خون گرم خویش آزادی خواهی ا فریاد زدند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در قضیه جنگ نرم دانشجویان را به عنوان افسران جوان این جنگ معرفی نمودند که باید بخوبی ایفای نقش کرده و حریم دانشگاه ها را از آلودگی های اعتقادی، اخلاقی و انحرافات فکری و فرهنگی حفظ نمایند.

وی در پایان با بیان اینکه شهیدان دانشجو بهترین الگوی دانشجویان این آب و خاک هستند خاطرنشان کرد: شهیدان دانشجو بهترین الگو برای دانشجویان در رسیدن به کمال و سعادت هستند و ادامه راه آنها یعنی عزت اسلامی، اقتدار ملی و ترویج ارزشهای الهی با توجه به منویات رهبری توسط جوانان دانشجو می باشد.

وی در پایان با بیان اینکه دانشگاه همواره خونخواه شهدای راه استکبارستیزی بوده است خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز کشوری در حال پیشرفت در تمام بخشها به خصوص حوزه علم است و دانشجویان نیروهای خط مقدم این پیشرفت علمی در کشور هستند و باید تمام جدیت و تلاش خود را برای موفقیت در این حوزه انجام دهند.