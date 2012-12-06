  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

پس از چندین روز ناآرامی؛

آرامش به طرابلس لبنان بازگشت/ 5 تن کشته و 66 نفر زخمی شدند

آرامش به طرابلس لبنان بازگشت/ 5 تن کشته و 66 نفر زخمی شدند

منابع خبری از حکمفرمایی آرامش نسبی در طرابلس لبنان پس از چندین روز ناآرامی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه اسکای نیوز عربی در طرابلس در گزارشی اعلام کرد: پس از چندین روز ناآرامی و تبادل آتش میان مناطق جبل محسن و باب التبانه، از شب گذشته این مناطق شاهد آرامش نسبی بوده است.

وی افزود: در پی این درگیریهای مسلحانه 5 نفر کشته و 66 تن زخمی شدند.

منابع خبری معتقدند درگیریهای اخیر میان مناطق جبل محسن و باب التبانه میان حامیان و مخالفان نظام بشار اسد جریان دارد.

درگیریهای طرابلس چند روز پس از کمین ارتش سوریه علیه گروههای مسلحی که به داخل سوریه نفوذ کرده بودند، آغاز شد و در پی آن نیروهای ارتش لبنان برای مهار تنشها وارد عمل شدند.

کد مطلب 1759404

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