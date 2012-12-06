آرامش به طرابلس لبنان بازگشت/ 5 تن کشته و 66 نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه اسکای نیوز عربی در طرابلس در گزارشی اعلام کرد: پس از چندین روز ناآرامی و تبادل آتش میان مناطق جبل محسن و باب التبانه، از شب گذشته این مناطق شاهد آرامش نسبی بوده است.

وی افزود: در پی این درگیریهای مسلحانه 5 نفر کشته و 66 تن زخمی شدند.

منابع خبری معتقدند درگیریهای اخیر میان مناطق جبل محسن و باب التبانه میان حامیان و مخالفان نظام بشار اسد جریان دارد.

درگیریهای طرابلس چند روز پس از کمین ارتش سوریه علیه گروههای مسلحی که به داخل سوریه نفوذ کرده بودند، آغاز شد و در پی آن نیروهای ارتش لبنان برای مهار تنشها وارد عمل شدند.