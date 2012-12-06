بازارهای آذربایجان شرقی در کنترل بازرسان است

اسماعیل عطاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بازرسان به صورت مستمر، کنترل قیمت اقلام مصرفی را زیر نظر دارند ولی متناسب با شرایط و زمان، ممکن است این بازرسی ها تشدید یابد.

وی افزود: در حال حاضر به خاطر نزدیکی به شب یلدا، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، همه بازارهای استان را کنترل می کنند تا مردم به راحتی و با قیمت مناسب، اقلام مصرفی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

عطاپور در خصوص تعداد بازرسان در استان گفت: بیش از 100 اکیپ بازرسی کنترل قیمت بازار را بر عهده دارند که از این یکصد اکیپ بیش از 60 درصد آن ها بر روی بازارهای تبریز هستند.

وی تصریح کرد: اخیرا در بین مردم شایع شده است که چون شب یلدا نزدیک است قیمت مواد مصرفی مختص آن شب بیش از 50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد ولی این حرف شایعه ای بیش نیست و روند افزایش قیمت ها به صورت تدریجی و همزمان با افزایش دیگر مواد خواهد بود.

عطاپور ضمن خواهش از هم استانی ها مبنی بر اینکه هرگونه تخلف را به واحدهای بازرسی یا سازمان تعزیزات حکومتی اطلاع دهند، گفت: طبق هماهنگی های به عمل آمده با سازمان تعزیزات حکومتی، متخلفین برابر با قوانین نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی مجازات خواهند شد.