30 منزل مسکونی روستایی شهرستان بیرجند تخریب شد

محمدعلی قاسم زاده نداف در گفتگو با مهر، اظهارداشت: زلزله 5.5 ریشتری ساعت 20.38 شامگاه چهارشنبه به مرکزیت زهان، بخش زیرکوه شهرستان بیرجند را هم متاثر کرده است.

وی با اشاره به اینکه دهستان شاخنات بیش از سایر مناطق در این شهرستان شدت زمین لرزه را احساس کرده است، افزود: همچنین در روستاهای میریک، اوجان و پدمرود نیز خسارت هایی گزارش شده است.

قاسم زاده نداف با اشاره به اینکه شدت خسارت در روستای پدمرود بیش از سایر روستاها بوده است، اظهارداشت: واحدهای مسکونی در این روستا به دلیل قدیمی و فرسوده بودن تخریب های جدی داشته و قابل سکونت نیست.

وی با اشاره به اینکه 30 تا 40 واحد مسکونی در روستای پدمرود خسارت جدی داشته است، عنوان کرد: زمین لرزه شب گذشته در این شهرستان خوشبختانه خسارت جانی نداشته و تنها خسارت منازل مسکونی و آغل احشام و دام بوده است.

قاسم زاده نداف با بیان اینکه این منازل مسکونی قابل ترمیم نبوده و باید بازسازی شود، افزود: در سایر روستاها نیز شکستگی شیشه ها و ترک خوردگی دیوار و سقف ها از جمله خسارات برآورد شده است.

وی ادامه داد: تیم های امداد و نجات، هلال احمر، شرکت های تعاونی روستایی در مناطق زلزله زده مستقر بوده و کمبودها در این مناطق شناسایی شده است.

ارسال دو محموله چادر به روستای پدمرود

قاسم زاده نداف از اعزام دو محموله چادر به روستای پدمرود خبر داد و گفت: در زمینه توزیع چادر با کمبودهایی مواجه هستیم که تا ظهر امروز کامل خواهد شد.

فرماندار بیرجند چادر، چراغ والور، پتو، سبد غذایی شامل چای، قند، کنسروجات، برنج و... را از جمله اقلام توزیع شده بین زلزله زدگان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به شدت 5.5 ریشتر ساعت 20 و 38 دقیقه چهارشنبه شب زهان در استان خراسان جنوبی را لرزاند.