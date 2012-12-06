تشکیل شورای اندیشه و همفکری بسیج جامعه زنان مهدیشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده بسیج دانش‌آموزی شهید فهمیده میامی از معرفی نفرات برتر مسابقات حکمت مطهر در شهرستان میامی خبر داد.

علی اصغر رجبی در خصوص موضوعات "مسابقات حکمت مطهر، آغاز اردوی عملی راهیان نور و برگزاری مسابقات قرآن و عترت" اظهار داشت: افراد برتر مسابقات حکمت مطهر دانش‌آموزی ناحیه میامی معرفی شدند.

وی افزود: مسابقه حکمت مطهر ویژه دانش‌آموزان با حضور هشت گروه سه نفره از واحدهای پیشگام میامی در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

فرمانده حوزه شهید فهمیده ناحیه میامی خاطرنشان کرد: این مسابقه به صورت حضوری و در سه مرحله اجرا شد که در پایان سه گروه از واحدهای پیشگام معلم، کوثر و شهید باهنر میامی به عنوان برترین‌ها معرفی شدند.

رجبی خاطرنشان کرد: این مسابقه از پرسش‌های استاد مطهری بود که در قالب کتاب بین دانش‌آموزان توزیع شد و آزمون مقدماتی نیز در واحدها برگزار شد که از هر واحد مقاومت دو گروه سه نفره در این مسابقات حضور یافتند.

اردوی عملی آمادگی دفاعی مدارس میامی آغاز شد

فرمانده بسیج دانش‌آموزی شهید فهمیده میامی با اشاره به آغاز اردوی عملی آمادگی دفاعی مدارس این شهرستان گفت: مرحله نخست این اردو در مدارس منطقه کالپوش و فرومد آغاز شده است.

علی اصغر رجبی افزود: این اردوی عملی با هدف آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس، ایجاد آمادگی بیشتر در مقابل تهاجم ناگهانی دشمن و برقراری و حفظ نظم و امنیت داخلی با وحدت و هماهنگی دانش‌آموزان طرح‌ریزی شده است.

وی خاطرنشان کرد: اردوی عملی آمادگی دفاعی به همت بسیج دانش‌آموزی ناحیه میامی و همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان و مدارس برگزار می‌شود.

علی اصغر رجبی خاطرنشان کرد: این اردو ویژه دانش‌آموزان مقطع سوم راهنمایی و دوم دبیرستان واحدهای مقاومت دخترانه و پسرانه اجرا می‌شود.

شورای اندیشه و همفکری بسیج جامعه زنان مهدیشهر تشکیل شد

رئیس شورای اندیشه و همفکری بسیج جامعه زنان مهدیشهر در جلسه شورای اندیشه و همفکری بسیج جامعه زنان شهرستان مهدیشهر که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد، گفت: مسائل و مشکلات و آسیب‌های مربوط به بانوان به ویژه مسئله حجاب و عفاف باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

فاطمه شجاعیان افزود: این شورا از بانوان فعال اجتماعی و نخبگان تشکیل یافته است.

وی با بیان اینکه این شورا به بررسی مسائل و مشکلات بانوان می‌پردازد، تصریح کرد: با توجه به آسیب‌های مربوطه به ویژه مسئله حجاب و عفاف، مخاطبان ما به دو گروه مردم و مسئولان تقسیم ‌بندی می‌شوند.

رئیس شورای اندیشه و همفکری بسیج جامعه زنان مهدیشهر ادامه داد: درخصوص آسیب‌ شناسی باید به عامه مردم اطلاع‌ رسانی و آگاهی داده شود و البته مسئولان نیز باید به مطالباتی که از آنها می‌شود توجه کنند.

شجاعیان افزود: با توجه به مصوبات جلسات قبلی این شورا، با توجه به مشکلات خاص هر دانشگاه جلساتی جداگانه با مسئولان دانشگاه‌های مهدیشهر برگزار می‌شود تا در خصوص مشکلات آن دانشگاه راهکارهایی داده شود.

مرحله نخست مسابقات قرآن و عترت میامی برگزار شد

فرمانده حوزه شهید فهمیده ناحیه میامی گفت: با هدف آشنایی با مفاهیم قرآنی مرحله نخست مسابقات قرآن و عترت برگزار شد.

علی اصغر رجبی افزود: این مسابقات در چهار رشته حفظ، قرائت، درک مفاهیم و عترت در واحدهای مقاومت پوینده و پیشگام میامی و بیارجمند برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: نفرات اول و دوم هر رشته در سطح واحدهای مقاومت به حوزه برای شرکت در مرحله بعدی مسابقات معرفی می‌شوند.

فرمانده حوزه شهید فهمیده ناحیه میامی یادآور شد: مرحله حوزه‌ای این مسابقات قبل از دهه فجر برگزار می‌شود و نفرات برتر آن به مرحله استانی اعزام می‌شوند.

گردهمایی سرگروه‌های صالحین حوزه مقاومت کوثر مهدیشهر

سرگروه حلقه صالحین حوزه کوثر مهدیشهر در گردهمایی سرگروه‌های صالحین حوزه مقاومت کوثر این شهر گفت: رسالت سرگروه‌های حلقه صالحین بیان درست واقعه عاشورا به متربیان و دیگر بسیجیان است.

فاطمه شرفیه با بیان اینکه عدم معرفت و شناخت ما از ائمه باعث مظلومیت آنان شده است، تصریح کرد: عدم شناخت ما نسبت به واقعه عاشورا باعث بروز شبهاتی پیرامون این قضیه شده است.

سرگروه حلقه صالحین حوزه کوثر مهدیشهر رسالت دیگر سرگروههای صالحین را بیان درست مسائل و شبهه‌زدایی در خصوص اسلام و ائمه دانست و افزود: هر کجا تعبیر نادرستی از واقعه عاشورا بیان شد ما موظفیم از اشاعه آن مطلب نادرست جلوگیری کنیم.

شرفیه با معرفی کتاب حماسه حسینی از سرگروه‌ها خواست تا با مطالعه این کتاب از آن در جهت بیان درست واقعه عاشورا استفاده کنند.

گردهمایی رزمندگان تیپ 12 قائم (عج) استان سمنان برگزار شد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 12 قائم (عج) در گردهمایی رزمندگان تیپ 12 قائم (عج) گفت: فرصت‌های نابی را که انسان در مسیر زندگی به دست می‌آورد متأسفانه به واسطه غرور و جهالت از دست می‌دهد.

حجت‌الاسلام سیدابوافضل راسخی مصداق این بحث را گفت‌وگوی حضرت موسی (ع) و شیطان قرار داده و افزود: شیطان به موسی(ع) سه پند داد که اگر آنها را در زنگی به کار بندد از گناه و از شر شیطان ایمن خواهد ماند.

وی پندهای شیطان به حضرت موسی را سرعت در انجام کار خیر، خارج شدن از محل گناه، عدم تصمیم‌گیری در هنگام عصبانیت و در نظر گرفتن خداوند در تمامی حالات عنوان کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 12 قائم (عج) گفت: شیطان خطاب به حضرت موسی (ع) گفت من به تو چیزهایی آموختم و بر تو حق معلمی دارم در ازای لطف من از خدا بخواه که مرا ببخشد خدا هم به موسی فرمود اگر شیطان به خاک حضرت آدم سجده کند او را می‌بخشم.

راسخی در خاتمه اظهار داشت: شیطان پس از شنیدن سخن خداوند به فکر فرو رفت و در اینجا بود که غرور جاهلانه شیطان فرصت بخشیده شدن را از او گرفت و دوباره در امتحان الهی مردود شد.