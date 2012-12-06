برگزاری کارگاه آموزشی معلمان آمادگی دفاعی شرق استان سمنان در شاهرود

سرهنگ عباس مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که معلمان آمادگی دفاعی شرق استان سمنان از صبح پنجشنبه در یک کارگاه یک روزه آموزش می بینند، افزود: سپاه ناحیه شهرستان شاهرود با همکاری آموزش و پرورش این شهرستان اقدام به برگزاری این کارگاه کرده است.

وی خاطر نشان کرد: کارگاه آموزشی یک روزه معلمان درس آمادگی دفاعی در راستای طرح تحول درس آمادگی دفاعی از ساعت هشت صبح امروز در محل خانه معلم آغاز به کار کرده و معلمان تا پایان ساعت پیش بینی شده، آموزش های لازم را درباره نحوه تدریس و مسائل روز خواهند دید.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود با اشاره به عناوین آموزشی این کارگاه ی کروزه تصریح کرد: مباحث مربوط به ولایت فقیه توسط حجت الاسلام احمد نظری مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، مباحث مرتبط با دفاع مقدس توسط یکی از اساتید علوم نظامی و نیز مباحث مربوط به جنگ توسط روح الله امینی استاد دانشگاه قم برای معلمان بیان خواهد شد.

مطهری در پایان ضمن اشاره به طرح تحول درس آمادگی دفاعی عنوان کرد: این تحول در دو مبحث ایجاد تغییر در متن و محتوای کتاب آمادگی دفاعی با توجه به نیازهای روز و همچنین برگزاری اردوهای راهیان نور است که امیدواریم با توجه و تدبیر مسئولین با موفقیت انجام شود.

بنابر این گزارش: در این کارگاه آموزشی یک روزه، 50 معلم درس آمادگی دفاعی شهرستان های دامغان، شاهرود، میامی، بسطام و بیارجمند شرکت دارند.