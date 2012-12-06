صدا و سیما ظرفیت مناسبی برای ترویج فرهنگ بسیج دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آبنوش صبح پنجشنبه در آیین افتتاح و معرفی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید صیاد شیرازی صدا و سیمای مرکز قزوین، دشمنان نظام اسلامی را نادان خطاب کرد و اظهارداشت: دشمنان ما آنقدر کج فهم و نادانند که ما را به ساخت بمب اتم متهم می کنند در حالیکه نمی دانند بمب واقعی همان بسیج است که در دل کفر و ظلم فرود می آید و خواب را از دشمنان می رباید.

وی، بسیج را دستاورد مهم انقلاب اسلامی ذکر کرد و این پدیده شگرف را یکی از تفاوت های انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها دانست و افزود: اگر دشمنان نمی توانند ضربه ای به این نظام وارد کنند به خاطر ناتوانی آنان در شناخت ابعاد گسترده و پیچیده این انقلاب است.

فرمانده سپاه استان قزوین حضور بسیج در هر نقطه ای را موجب صفا و همدلی و توسعه دانست و تصریح کرد: به لطف الهی و با توانایی های پیشرفته نظامی و دفاعی در سالگرد شکار پهباد RQ170 این بار پهباد دیگری از آمریکا به دام صیادان هوشیار سپاه می افتد و دشمن هراسان و سردرگم و متحیر از این اقدام غافلگیرانه سپاه و بسیج می شود و همین ضرب و شتم هاست که دشمنان را ذلیل و ناتوان کرده و اگر تاکنون دست به حمله نظامی نزده اند از سر عجز و ناتوانی آنان است.

وی، به موفقیت های سپاه و بسیج در عرصه های گوناگون پرداخت و بیان کرد: در عرصه سایبری ایران سومین ارتش سایبری دنیا است و دشمنان از هر دریچه ای که به این کشور می نگرند جز قدرت، اعتقاد و توسعه نمی یابند.

سردار آبنوش عنوان کرد: بنا به نظر سنجی هایی که خود آمریکایی ها مطرح کردند ایران تا شش سال آینده در حوزه علمی چهارمین قدرت جهان خواهد شد و در عرصه های سیاسی نیز تاثیرگذاری جمهوری اسلامی بر فعل و انفعالات سیاسی جهان بر کسی پوشیده نیست.

فرمانده سپاه استان قزوین تحریم اقتصادی دشمن را علت خوبی برای رشد توسعه و خود کفایی ذکر کرد و افزود: این نظام هر کجا که تحریم شده به خود کفایی رسیده است بطوریکه در کمتر از شش ماه صادر کننده بنزین شده ایم و در بخش بیمه نیز صادر کننده خدمات بیمه ای به جهان هستیم.

سردار آبنوش یادآورشد: راهبرد دشمن این بود که طرح اقتصاد مقاومتی را ریاضتی جلوه دهد و باید از صدا و سیما تشکر کرد که توانست با تبلیغ گسترده و تبیین حقیقت، دشمنان را منکوب و تفکرات شوم آنان را معدوم کند.

وی، مهمترین ابزار دشمن در حال حاضر را رسانه ها ذکر کرد و گفت: رسانه ملی نیز هدف دشمن است زیرا در جنگ نرم این رسانه ها هستند که در خط مقدم مبارزه قرار دارند و دشمن نیز همه تلاش خود را برای ضربه زدن به رسانه های متعهد و ولایی خواهد کرد.

سردار آبنوش، تغییر در اولویت های برنامه ای، تضعیف روحیه مردم در پوشش نقد، بزرگ نمایی اقدامات دشمن را از جمله محورهای راهبردی تمرکز دشمن بر علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه ها ذکر کرد.

وی افزود: کارکنان و مدیران صدا وسیما و رسانه ها باید هوشیار باشند تا برخی از ناآگاهان ومغرضان در لباس های گوناگون از صدا وسیما برای تکرار حرف دشمن و بزرگ جلوه دادن آن و همچنین تضعیف روحیه مردم استفاده نکنند و مدیریت بسیجی در صدا و سیما نیز می تواند در این عرصه نقش آفرین باشد.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) تشکیل حلقه های طیبه صالحین در صدا و سیما و توجه به نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از طریق رسانه ملی را از اولویت های برنامه های بسیج صدا و سیما عنوان کرد.

وی اظهارداشت: هر فردی در هر نهاد و سازمانی که کار می کند باید نقش خود را در این نبرد نابرابر به خوبی بشناسد زیرا همه ما در حال جهاد هستیم و صحنه امروز به مراتب پیچیده تر از هشت سال دفاع مقدس است و در عرصه جهاد هوشیاری لازم است.