روز دانشجو سرآغاز جنبش آزادی خواهی دانشجویان در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود شربیانی صبح پنجشنبه در آیین روز دانشـجو در دانشگاه پیام نور عجبشیر گفت: تمام دانشگاهیان باید با بینشی عالمانه و مشارکتی فعالانه در عرصه های مختلف اجتماعی حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: دشمنان نظام به دلیل شکست در عرصه های مختلف سیاسی و ناامیدی از جذب نخبگان و فعالان علمی کشور به دنبال ترور دانشمندان و نخبگان ولایتمدار هستند.

امام جمعه عجبشیر با اشاره به متقارن بودن ماه محرم و عاشورای حسینی با روز دانشجواشاره کرد و گفت: متقارن بودن این روزها نشان از پیوند عمیق و مستحکم نهضت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی با اهداف و آرمان های والای قیام امام حسین (ع) است.

وی افزود: 16 آذر به نام روز دانشجو نام گذاری شده است زیرا این روز، روزمقابله با استعمار و تجلی زیبای بصیرت است.

حجت الاسلام شربیانی ادامه داد: از مهم ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی، جنبش دانشجویی و پیوستگی بین گروه های اجتماعی بوده است.

وی تاکید کرد: مسوولان باید با حضور پررنگ در دانشگاه ها، بستر لازم برای نشست های نقد، مناظره و کرسی های آزاد اندیشی را بیش از بیش فراهم کنند.