بازگشت مدیر جنجالی به میراث فرهنگی/ شکستن حریم خانه آقای شهردار!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در دوره ریاست بقایی و مشایی در این سازمان بود که پس از چند سال جابه جا شدن در سمت های مختلف دولتی دوباره به سازمان میراث فرهنگی ارجاع داده شد.

وی که همواره با حاشیه ها همراه بوده، این بار طبق حکم ریاست جمهوری در جایگاه ریاست این سازمان قرار گرفته است. بخش خصوصی به یاد دارند که وی در دورانی که معاون گردشگری این سازمان بود طرح های غیرقابل اجرایی را ارائه می کرد. که از آن جمله می توان به نامگذاری طبقات و اتاق هتلها به نام جاذبه های گردشگری اشاره کرد به عنوان مثال هتل قشم، طبقه تالاب گاوخونی، اتاق لاکپشت پوزه عقابی!

قرار است شنبه جلسه معارفه وی با حضور رئیس جمهور در موزه ملی ایران برگزار شود.

مکان رویدادهای منتسب به کوچک جنگلی ثبت ملی می شود

پس از برگزاری کنگره ملی بزرگداشت میرزا کوچک خان جنگلی در این هفته، معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه مصادیق مربوط به فرهنگ ایثار و شهادت در شخصیت میرزا کوچک خان جنگلی پیگیری و رصد می شود گفت: مکان رویدادهای منتسب به کوچک جنگلی مانند مشهد میرزا ثبت ملی می شوند.

مسعود علویان صدر با اعلام اینکه میرزا کوچک خان به لحاظ یکی از مصادیق عینی فرهنگ ایثار و شهادت در کشور است به گفت: قرار است که تا ماه آینده المان مشهد میرزا طراحی و اجرا شود چون اکنون در آن مکان هیچ نشان معماری مشخصی وجود ندارد.

حریم خانه پنجمین شهردار تهران شکسته می‌شود

این هفته خبر رسید که حریم خانه تاریخی بوذرجمهری، پنجمین شهردار تهران در خیابان ولیعصر(عج) طولانی ترین خیابان خاورمیانه، توسط مالکان یک مجتمع تجاری و اداری 13 طبقه شکسته می‌شود.

60 سال از زمانی که کریم ‌آقاخان بوذرجمهری شهردار سال‌های دور پایتخت فوت کرد، می گذرد. وی پنجمین شهردار تهران است که با عمر 10 سال و یک ماه طول مدیریت در رتبه اول در بین 58 شهردار تهران قرار داشت و طولانی ترین مدیر در این پست بوده است.

به تازگی در کنار این خانه ، شهرداری منطقه 11 تهران بدون استعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، اجازه ساخت یک مجتمع تجاری و اداری 13 طبقه در کنار این بنا و در نبش خیابان ولیعصر به عنوان طولانی ترین خیابان خاورمیانه را صادر کرده است.

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دلیل استعلام نکردن این شهرداری نبود هرگونه بنای تاریخی و یا حریم اثر تاریخی در مجاورت این خانه عنوان شده است درحالی که خیابان ولیعصر سال گذشته در فهرست میراث ملی ثبت شد.

ثبت جهانی شهر یزد

در اجلاس میراث فرهنگی کشورهای اسلامی، مسجد الاقصی به عنوان اولین اثر در حوزه کشورهای اسلامی ثبت شد و قرار است که تا 6ماه آینده نیز شهر تاریخی یزد به عنوان تنها شهر خشتی جهان در فهرست میراث جهانی قرار بگیرد.



آژانسداران مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند

پس از نوسانات نرخ ارز و گران شدن بلیت هواپیما و کاهش متقاضیان سفرهای هوایی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: آژانسداران با کاهش تقاضا از سوی متقاضیان بلیت پروازهای داخلی و خارجی مواجه شده اند به همین دلیل قصد تعدیل نیرو دارند که البته این اقدام چندان هم صحیح نیست.

محمد حسن کرمانی گفت: باید دید روزهای آینده اوضاع به چه صورت تغییر می کند البته تا کنون مسئولان دولتی نشستی با اعضای این صنف درباره تمهیدات و چاره اندیشی ها برگزار نکرده اند.

تعرفه اتاق برای گردشگران خارجی نصف شده است

در همین حال دبیر اجرایی اتحادیه هتل و هتل آپارتمان های تهران درباره دلیل تقاضای هتلداران بر دریافت تعرفه ارزی از گردشگران خارجی گفت: گردشگران خارجی اگر قبلا برای اقامت در اتاق صد دلار پرداخت می کردند اکنون با نوسانات نرخ ارز همان خدمات را با نصف قیمت دریافت می کنند.

رجبعلی خسروآبادی گفت: یک گردشگر خارجی که یک سال و نیم پیش به تهران آمده و وارد هتل شده بود، 100 هزار تومان برای اقامت در اتاق هتل داده است، به عبارتی معادل صد دلار پراخت کرده بود اما اکنون با نوسانات نرخ ارز در ایران اگر گردشگر وارد همان هتل شده باشد، حتی اگر 20 درصد به هزینه اتاق اضافه کرده باشیم (یعنی قیمت اتاق 120 هزار تومان شده باشد)، دلاری که آن گردشگر می پردازد، تنها 45 دلار است. یعنی عملا 55 درصد خدمت را نسبت به عرضه که تغییری هم نکرده، ارزان فروخته ایم.

افزایش اعتبار برای مرمت اضطراری قلعه رودخان

معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه بخشی از قسمت های برج قلعه رودخان به مرمت اضطراری نیاز دارد گفت: پیش از این 200 میلیون تومان اعتبار برای مرمت قلعه در نظر گرفته شده که به احتمال زیاد به افزایش اعتبار نیاز دارد.

وی گفت: قلعه رودخان یکی از قلعه های تاریخی بی بدیل در ایران است که برخی از قسمت های آن به مرمت اضطراری و تکمیلی نیاز دارد.