فروش اسلحه به آل سعود شرم آور است

به گزارش خبرگزاری مهر، "هایدماری ویسزورک زویل" وزیر سابق توسعه آلمان و از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات این کشور در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل" درباره درخواستهای عربستان سعودی از دولت آلمان برای خرید تانکهای لئوپارد و نفربرهای زرهی بوکسر و واکنش کشورش به این درخواستها اظهار داشت: من رفتار دولت آلمان در این راستا را وقیحانه و شرم آور ارزیابی می کنم. دولت آلمان ادعا می کند که قوانین صادرات تسلیحات و اصول سیاسی مبنی بر اینکه هیچ گونه تحویل سلاحی به مناطق بحرانی نباید وجود داشته باشد، را رعایت می کند. در واقع همواره این قوانین را نقض کرده و خلاف آن عمل می کند. با چنین رویکردی دولت آلمان در اصل عمدا خاک را در چشم مردم می پاشد.

وی افزود: دولت آلمان در نظر دارد صادرات تسلیحات خود به سراسر دنیا را گسترش دهد. تنها از طریق یک نظارت پارلمانی بر تصمیمات شورای امنیت ملی آلمان که درباره صادرات تسلیحات تصمیم گیری می کند، می توان از رعایت قوانین و اصول صادرات تسلیحات از طرف دولت اطمینان حاصل کرد چنین نظارتی باید وجود داشته باشد

این مقام سابق آلمانی در ادامه خاطر نشان کرد: باید همچنین امکان لغو تصمیمات شورای امنیت ملی آلمان هم وجود داشته باشد. سلاحهایی که ما مثلا به عربستان سعودی تحویل می دهیم می تواند علیه مخالفان وغیر نظامیان در این کشور به کار گرفته شود. در یک دموکراسی مانند آلمان، باید امکان چنین نظارتهای پارلمانی و بحث های انتقادی از طرف مردم وجود داشته باشد.

این سیاستمدار آلمانی در ادامه خاطر نشان کرد: حزب سوسیال دموکرات آلمان سالهاست که خواهان نظارت یک هیئت پارلمانی بر تصمیمات شورای امنیت ملی آلمان هساند و بهتر است که قبل از تصمیم گیری این نظارت وجود داشته باشد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که مساله مهم در زمینه صادرات، ارزیابی عواقب سیاست خارجی آن است.

"زویل" در بخش پایانی این گفتگو خاطر نشان کرد: به نظر من در پس این گونه تصمیم گیریهای دولت آلمان(در راستای فروش تسلیحات به کشورهایی مانند عربستان سعودی) عمدتا علایق اقتصادی لابی های اسلحه نهفته است. اینکه ما کشورهایی مانند عربستان سعودی را در ردیف شرکای استراتژیک خود و قابل مقایسه با شرکای اروپایی خود قرار دهیم، یک ننگ و رسوایی است.

حزب سوسیال دموکرات و سبزهای آلمان مخالفت خود را با این رفتار غیر اخلاقی و نکوهیده دولت آلمان اعلام کرده و در راستای کنترل تسلیحات دولت تبلیغات وسیعی در بین مردم انجام می دهند.