کالاهای بدون برچسب شبنم در استان سمنان قاچاق تلقی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا هاشمی صبح پنج شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان ضمن تاکید بر اینکه نصب برچسب برروی کالاهای وارداتی الزامی است، افزود: نصب بارکد طرح شبنم به شناسایی کالاهای با کیفیت وارداتی در بازار کمک های فراوان می کند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سمنان گفت: در اجرای طرح دوم شبنم، صاحبان صنوف برای نصب برچسب این طرح بر روی کالاهای وارداتی فقط تا اول دی ماه سال جاری مهلت دارند.

هاشمی با یادآوری اینکه این طرح به همت شبکه بازرسی و نظارت مردم اجرا می شود، تصریح کرد: خریداران با پیامک بارکد کالا به سایت www.shabnam.ir می توانند از کیفیت و استاندارد کالا آگاهی پیدا کنند.

وی یادآور شد: کسبه استان توجه داشته باشند که پس از پایان مهلت مقرر برای نصب بارکد، کالاهای بدون برچسب قاچاق تلقی خواهند شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سمنان در خاتمه گفت: با عرضه کنندگان کالاهای بدون بارکد به عنوان متخلف برخورد قانونی می شود.