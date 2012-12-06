پیشرفت بیش از 80 درصدی مسکن مهر بندرگز

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه گردهمایی عاشوراییان گنبدکاووس صبح پنجشنبه در گنبدکاووس برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام سطان زاده سخنران مراسم گفت: محرم اوج عشق بازی است و امام حسین (ع) عاشق خداوند بوده است.

در این مراسم، به مرثیه سرایی و عزاداری سالار شهیدان پرداخته شد و در حاشیه مراسم غرفه محصولات فرهنگی نیز دایر شد.

عزم دستگاه قضایی برای کاهش تجدید وقت پرونده ها در محاکم

رئیس کل دادگستری استان گلستان در جمع مسئولان دفاتر از تمهیدات دستگاه قضایی استان برای تسریع در روند ابلاغ اوراق قضایی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح در نقاط نزدیک این مدت زمان به 48 ساعت خواهد رسید که سرآغاز یک تحول بزرگ در بخش ابلاغ اوراق قضایی و کاستن از تجدید وقت در پرونده ها خواهد بود.

احمد فاضلیان در ادامه سخنان خود با تاکید بر تسریع در روند ثبت و ارسال اوراق قضایی از مسئولان دفاتر خواست : با وجود کثرت کار در شعب ،همه تلاش خود رابه کار گیرند تا دستورات قضایی بیشتر از 24 ساعت در دفاتر نماند.

وی تصریح کرد : تجدید وقت اوراق قضایی علاوه بر اطاله ی دادرسی و افزایش بار محاکم ، سبب تضییع حقوق مردم نیز می شود.

مشارکت اهالی قلعه حسن گرگان در تامین امنیت

دادستان مرکز استان بار دیگر از اقدام خودجوش اهالی قلعه حسن در برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر قدردانی کرد.

عباس پوریانی در دیدار با اهالی قلعه حسن گرگان با قدردانی از اقدام خودجوش اهالی در برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر در این منطقه گفت: تامین امنیت وظیفه ی حاکمیت است اما این وظیفه زمانی به خوبی محقق می شود که خود مردم نیز برای برقراری آن همکاری کنند.

وی با بیان این که اقدام اهالی این منطقه در نوع خود در سطح کشور بی نظیر است افزود : ناامنی فقط وجود درگیری و نزاع در یک منطقه نیست، کسانی که با توزیع مواد مخدر نفس ِ جوانان ما را می گیرند نیز بزرگترین ناامنی را برای خانواده ها و جامعه ایجاد می کنند.

اجرای 60 برنامه مشارکتی پاییزی در خانه فرهنگ گرگان

توسط هشت خانه فرهنگ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در فصل پاییز 60 برنامه مشارکتی به اجرا گذاشته شده است.

این برنامه در زمینه های اجتماعی، مناسبت های تاریخی و ملی، مهارت های زندگی، کودکان و نوجوانان تفریح و سرگرمی برگزار شده است.

این برنامه های مشارکتی به کمک خانه های فرهنگ و گروه های مرجع در محلات توسط مدارس، مسجد، دانشگاه و مراکز فرهنگی صورت گرفته است.

پیشرفت بیش از 80 درصدی مسکن مهر شهرستان بندرگز



فرماندار بندرگز از سایت های مسکن مهر این شهرستان بازدید و از پیشرفت بیش از 80 درصدی مسکن مهر خبر داد.



قربانعلی بابایی گفت: پروژه مسکن مهر 300 واحدی در زمینی به مساحت سه هکتار که 85 درصد و پروژه 108 واحدی بندرگز در زمینی بمساحت تقریبی یک هکتار در حال احداث است که 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



وی افزود : سایت 150 واحدی شهر نوکنده نیز در زمینی به مساحت 2 هکتار در حال احداث است که 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.