سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان بجنورد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان قدیم و جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد برگزار شد و طی آن داوود خدابنده به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.

کوروش بهادری که پیش از این در سمت سرپرست این اداره فعالیت می کرد، در این جلسه گزارشی در مورد فعالیت های خود در مدت تصدی این سمت ارائه داد و افزود: اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد در سال جاری حتی یک ریال نیز بودجه در زمینه ورزش دریافت نکرده است.

وی اضافه کرد: با این وجود با استفاده از دیگر منابع و بخش خصوصی موفق شده ایم در سال جاری بیش از 150 میلیون ریال بودجه را در اختیار هیئت های ورزشی این شهرستان قرار دهیم.

بهادری همچنین از آسفالت و چمن کاری محوطه مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره علیدخت به عنوان یکی دیگر از اقدامات خود در دوره سرپرستی اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد یاد کرد و گفت: علاوه بر این در بحث عمرانی نیز نظارت بر ساخت پروژه های ورزشی شهرستان بجنورد به طور مستمر انجام شده است.

داود خدابنده؛ سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد نیز پیش از این به مدت سه سال سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمه بود و در مدت حضور خود در این شهرستان همواره به عنوان یکی از مدیران نمونه حوزه ورزش و جوانان خراسان شمالی انتخاب می شد.

وی پیگری برنامه های موجود اداره ورزش و جوانان بجنورد با انجام تغییرات و اصلاحات اساسی را برنامه کاری خود اعلام کرد و افزود: علاوه بر این در زمینه استقلال هیئت های ورزشی، ارتقاء سطح مربیان و داوران رشته های مختلف، پیگیری برای اتمام پروژه های نیمه تمام، تشکیل شبکه فعالین ازدواج در حوزه جوانان، حمایت از ورزشکاران محروم و ... بیش از گذشته فعالیت خواهد شد.