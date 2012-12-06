تحویل 11 هزار واحد دامی در مناطق زلزله زده ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور عبدالهی صبح پنج شنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی سازمان با اشاره به اتمام ساخت بیش از 70 درصد واحدهای دامی تخریب شده در مناطق زلزله زده افزود: در مجموع هزار و 344 واحد دامی از محل تسهیلات 50 میلیون ریالی توسط خود بهره برداران با نظارت فنی کارشناسان این سازمان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی احداث شده است.

وی همچنین با اشاره به نصب بیش از 9 هزار و 700 واحد پیش ساخته دامی از محل کمک های بلاعوض 30 میلیون ریالی اختصاص یافته توسط سپاه و بنیاد بتن در مناطق زلزله زده ارسباران افزود: نصب 12 هزار واحد دامی پیش ساخته در برنامه بازسازی مناطق زلزله زده استان قرار گرفته و تاکنون 9 هزار و 270 فقره تسهیلات 50 میلیون ریالی برای احداث واحدهای دامی پرداخت و ساخت چهار هزار و 848 واحد شروع شده است.

وی با اعلام اینکه زلزله 21 مرداد ماه در ارسباران هزار و 980 میلیارد ریال به واحدهای دام و طیور، مزارع، باغات و جاده های بین مزارع خسارت وارد کرد افزود: زلزله اخیر استان ضرورت توجه به تدابیر پیشگیرانه در مقابله با مخاطرات طبیعی را بیش از پیش نشان داد.

تولید سالانه یک میلیون تن محصولات دامی با ارزش 15 هزار میلیارد ریال در آذربایجان شرقی

مسعود محمدیان صبح پنج شنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره اتحادیه دامداران آذربایجان شرقی با هدف بررسی مسائل و مشکلات این بخش مهم تولیدی گفت: اعضای هیئت مدیره می توانند با همکاری اعضا و با هدف گذاری کلان، در تحقق مشارکت عام، به خصوص دامداران در تعیین سرنوشت این بخش مهم اقتصادی، قدم های رو به جلوی موثری بردارند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت اصولی اتحادیه در توسعه و ایجاد صنایع فرآوری در حوزه دام و فرآورده های لبنی نقش کلیدی در توسعه این بخش ایفا خواهد کرد، افزود: خوشبختانه، با اجرایی شدن طرح مهم توسعه بخش کشاورزی، اعتبارات قابل توجهی با کارمزد بسیار پائین به این بخش تزریق می شود و اتحادیه دامداران با همکاری معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان و دستگاه های مربوطه می تواند بسترهای لازم را برای توسعه صنایع این بخش، در زمینه صادرات و بهبود وضعیت بازار، با تقویت تشکل‌ها و افزایش همکاری بین بخشی فراهم نماید.

محمدیان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از صد هزار نفر در بخش دام و طیور و صنایع وابسته استان به فعالیت مولد، اشتغال دارند گفت: اتحادیه دامداران استان بزرگترین تشکل بخش خصوصی در آذربایجان شرقی است که می تواند نقش موثری در تامین امنیت غذایی داشته باشد.

برداشت 30 تن محصول زرشک از باغات آذربایجان شرقی

سعداله اسکندری صبح پنج شنبه در حاشیه برداشت محصول زرشک سیاه از باغات شهرستان اسکو در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه آذربایجان شرقی از مراکز مهم کشت و تولید زرشک در کشور است افزود: میزان سطح زیر کشت زرشک بارور در آذربایجان شرقی 30 هکتار است.

مدیر باغبانی سازمان با بیان اینکه درختچه زرشک می تواند به شرایط محدود آبی تحمل داشته و در اراضی غیر حاصلخیز به خوبی جواب دهد افزود: این درخت نیاز به آب کم داشته و با هر خاکی حتی شور سازگار می باشد و در آذربایجان شرقی از این درختچه بیشتر به عنوان پرچین در حاشیه باغات استفاده می شود .

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی یکی از قطب های مهم تولید زرشک سیاه می باشد، سهم بسیار ناچیزی از بازار عرضه و تقاضا را به خودش اختصاص داده است افزود: امیدوارم به همت کشاورزان منطقه حاشیه دریاچه ارومیه بتوانیم با توسعه کشت زرشک به عنوان یک درختی که به آب کمتر نیاز دارد قدمهای موثری در توسعه کشاورزی استان برداریم