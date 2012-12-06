اجرای طرح مطالعاتی آبیاری قطره ای در اراضی کشاورزی دامغان

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح مطالعاتی آبیاری قطره ای در اراضی کشاورزی شهرستان دامغان، اضافه کرد: طرح مطالعاتی برای اجرای این طرح تهیه و قرارداد برای اجرای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در سطح 60 هکتار دیگر از اراضی کشاورزی این شهرستان بسته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان هدف از اجرای این طرح را توسعه روش های نوین آبیاری و استفاده بهینه از آب های موجود بیان کرد.

وی همچنین از اتمام عملیات اجرایی و تحویل موقت چهار طرح آبیاری تحت فشار در سطح 15.5 هکتار در طی ماه گذشته در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها نیز بیش از 540 میلیون ریال و از محل اعتبارات بلاعوض و دولتی هزینه شد.

علیان نژاد تصریح کرد: عملیات بتن ریزی کانال شبکه فرعی اراضی پایین دست سد دامغان در روستاهای مایان، نوده، وامرزان و طاق به طول 5.4 کیلومتر اجرا شد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان دامغان در خاتمه تصریح کرد: برای اجرای این طرح یک هزار و 800 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و 15 درصد دیگر نیز از محل خودیاری کشاورزان تامین و هزینه شد.