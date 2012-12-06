برگزاری نمایشگاه عکس "دید یک معمار" در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که شامل آثاری از دکتر مهروش کاظمی بوده از 11 تا 16 آذر ماه در محل مجتمع فرهنگی 29 بهمن تبریز برگزار شد.

مهروش کاظمی استاد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر و خالق این مجموعه آثار هنری درباره اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: موضوعی که باعث شد در این حوزه فعالیت خود را شروع کنم، نشان دادن بخش کوچکی از توانمندی های معماران در تبدیل ایده به هنر و تزریق ذهن خلاق آنان به وجود بی جان مواد و مصالح گوناگون است.

وی که طراح یادمان شهدای گمنام احداث شده بر کوه عون بن علی تبریز نیز هست در ادامه در مورد سوژه های انتخاب شده، افزود: در این سری از عکس های ثبت شده از دریچه دوربین، بیشتر به ابعاد، ارزشها و روش های خلاقانه در آثار معماران ملل شرق از جمله ایران، مالزی، تایلند، هندوستان، ارمنستان و عربستان توجه شده و به گونه ای تامل بر انگیزدر معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

کاظمی همچنین اظهار امیدواری کرد که برگزاری چنین نمایشگاههایی بتواند در توجه دادن معماران در طراحی ها به نمادهای فرهنگی، بومی و اسلامی کشور تاثیر گذار باشد.