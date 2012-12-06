سفیر قم در خانه از سد بیرگلد ایرانیان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هفتم از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور شامگاه چهارشنبه با انجام هفت مسابقه به انجام رسید و طی آن سفیر قم در خانه موفق به کسب سومین پیروزی خود در این فصل بازی های لیگ شد و دو پله در جدول صعود کرد.



والیبالیست‌های سفیر قم در هفته هفتم و پایانی از دور رفت پیکارهای لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در تلاش برای کسب سومین پیروزی خود مقابل تیم والیبال بیرگلد ایرانیان رشت به میدان رفته و نمایش خوبی داشتند که در ‌‌نهایت موفق به شکست حریف خود در سه گیم شدند.



این تیم بعد از اینکه سه دیدار خود در هفته‌های اول، سوم، چهارم و ششم مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور را با شکست مقابل تیم‌های والیبال گاز تهران، آریا صنعت بابل، شهرداری زاهدان و پیشگامان شفق اردکان به پایان رساند و در هفته دوم سه بر صفر تیم طلایی پوشان ورامین را بردند و در هفته پنجم در قم از سد تیم کاله جوان آمل گذشتند، در سومین بازی خانگی این فصل مقابل بیرگلد ایرانیان رشت صف آرایی کرد و به پیروزی دیگری رسید.



بدین ترتیب تیم والیبال سفیر در سومین میزبانی خود در فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در سالن شهید رضائیان قم برابر تیم والیبال بیرگلد ایرانیان رشت به میدان رفت و با نتیجه بسیار خوب سه بر یک برابر میهمان خود پیروز شد.



در این مسابقه که شامگاه چهارشنبه در سالن اختصاصی تیم سفیر قم به انجام رسید، میزبان توانست از فرصت ‌‌نهایت بهره را ببرد و در پایان دیداری که چهار گیم به طول انجامید، تیم والیبال بیرگلد ایرانیان رشت را با حساب سه بر یک از پیش رو بردارد.



والیبالیست های تیم سفیر قم این دیدار را در حالی همانند هفته دوم رقابت‌ها که برابر تیم طلایی پوشان ورامین در دیداری خارج از خانه پیروز شده بودند و شبیه به پیروزی هفته پنجم برابر کاله جوان، این دیدار خانگی را به سود خود به پایان بردند که برتری در این دیدار یک شباهت با پیروزی در بازی قبل داشت زیرا پیروزی در این مسابقه برای سفیر قم سه امتیاز به دنبال داشت در حالی که این تیم با توجه به قرار گرفتن در رده هفتم جدول به سه امتیاز این بازی نیاز مبرم داشت.



با کسب سومین پیروزی در دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور، والیبالیست‌های سفیر قم هم کنون در جدول مسابقات 9 امتیازی هستند و به دیدارهای باقی مانده از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور امیدوار شدند.



تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور به شکل دوره‌ای در قالب دیدارهای رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا در ‌‌نهایت دو تیم از جمع آن‌ها به رقابت‌های فصل آینده لیگ بر‌تر والیبال باشگاه‌های کشور صعود کنند.



روز به روز شرایط سفیر قم بهتر می شود



سرمربی تیم والیبال سفیر قم گفت: شرایط تیم ما روز به روز بهتر از آغاز لیگ می شود و یقین بدانید که در نیم فصل دوم مدعی صعود هستیم.



سیدروح الله شفیعی چهارشنبه شب بعد از پایان بازی تیمش در مقابل تیم بیرگلد ایرانیان رشت که به برتری سه بر یک تیم سفیر قم انجامید، تصریح کرد: بازی بسیار خوبی بود و در دیداری که خبری از اشتباهات بازی قبل با پیشگامان شفق اردکان نبود، به پیروزی دلچستی دست پیدا کردیم.



وی از بازی شاگردانش در مقابل بیرگلد ایرانیان رشت یکی از تیم های مدعی این فصل لیگ دسته اول والیبال تقدیر کرد و ادامه داد: هم در دریافت ها و هم در زدن سرویس و دفاع روی تور عملکرد بسیار خوبی داشتیم و توانستیم یکی از تیم های خوب این فصل را شکست بدهیم.



سرمربی تیم والیبال سفیر قم ابراز داشت: تیم ما ترکیبی از چهره های جوان والبیال قم و چند بازیکن غیر بومی است که شاید در آغاز لیگ کسی روی آن حساب باز نمی کرد اما ما با آرامش و اطمینان به کار خود ادامه دادیم و رفته رفته به شرایط مطلوبی رسیدیم.



وی تصریح کرد: از مسئولان هیئت والیبال و حامی مالی تیم یعنی سفیر قم بسیار ممنونم که تیم ما را با دلگرمی هایی که می دهند، به حضور موفق و پرقدرت در ادامه بازی های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور امیدوارتر از گذشته می کنند.



شفیعی تصریح کرد: اگر به من باشد هرگز با قاطعیت نمی گویم که به مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور می رویم اما این را با یقین می گویم که می توانیم یکی از شانس های صعود باشیم، ما بازیکنان خوبی داریم که امسال در لیگ بر تجربه خود می افزایند و سعی کرده ایم که مبادا فشار و استرس لیگ برتری شدن روی دوش آنها سنگینی کند.



وی عنوان داشت: تیم ما در هفت بازی دور رفت مرحله گروهی رقابت های لیگ دسته اول والیبال قهرمانی باشگاه های کشور موفق به کسب سه پیروزی و البته تحمل چهار باخت شده است اما به شما اطمینان می دهم که در دور برگشت باخت ها را جبران می کنیم.



رقبا باید به سفیر قم به عنوان یک مدعی نگاه ‌کنند / والیبال قم شانس صعود دارد



سرپرست هیئت والیبال استان قم با بیان اینکه تیم سفیر متعلق به هواداران و والیبال‌دوستان قمی است، گفت: تیم‌های لیگ دسته اولی باید به سفیر قم از این به بعد به عنوان یک مدعی نگاه کنند.



علی فرهمندموحد پس از پیروزی سه بر یک تیم والیبال سفیر قم در دیداری خانگی هفته پایانی دور رفت لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور مقابل بیرگلد ایرانیان رشت در قم، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از چهار شکستی که در هفته‌های گذشته برای سفیر قم رقم خورد، بازیکنان از لحاظ روحی و روانی در فشار زیادی قرار داشتند اما به خوبی توانستند این بازی را با سرافرازی به پایان ببرند.



وی افزود: پیش‌بینی ما این بود که بازیکنان تیم سفیر قم بازی فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش نگذارند که این پیش‌بینی به درستی محقق شد، با اینکه در بیشتر لحظات تیم سفیر قم خوب بازی کرد و تیم میهمان هم قدر بود و ارزش پیروزی سفیر بیشتر به چشم آمد.



فرهمندموحد با اشاره به نتایج تیم والیبال سفیر قم در بازی های گذشته مقابل رقبا یادآور شد: تیمی جوان همانند سفیر قم وقتی چهار بازی خود را با کمترین فاصله امتیازی به حریفان واگذار می کند، نشان می دهد که دارای توانمندی های زیادی است، به همین دلیل تمام عوامل هیئت و باشگاه برای بهتر شدن تیم در نیم فصل دوم ورود پیدا می کنند تا انشاءالله شاهد روند صعودی تیم باشیم.



سرپرست هیئت والیبال استان قم با تاکید بر اینکه به آینده موفق تیم والیبال سفیر قم در لیگ دسته اول امید زیادی دارم، تصریح کرد: با وجود اینکه بیرگلد ایرانیان رشت در جدول بالاتر از سفیر بود، ولی بازیکنان ما به موقعیت این تیم در جدول نگاه نکردند و تنها به این می‌اندیشیدند که این بازی را در قم به هر صورت ببرند.



وی با اعلام اینکه در بازی های آینده حضور تماشاگران خونگرم قمی می تواند به موفقیت های سفیر قم در خانه کمک بیشتری کند، ابراز داشت: همچنان به کمک تماشاگران پرشوری که در گذشته به سالن می آمدند و حامی تیم بودند نیاز مبرم داریم تا نشان بدهند که قم ظرفیت بالایی در والیبال دارد و آنها که تا چه اندازه تیم سفیر را دوست دارند و این تیم متعلق به خودشان است.



