تقسیم خاک آذربایجان را نمی پذریم/ نگاه ما به نشست دوبلین همراه با امیدواری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی Hetq ، المار ممدیاروف گفت: آخر این هفته سازمان امنیت و همکاری اروپا OSCE برای نشست سالیانه خود در دوبلین دور هم جمع خواهند شد و من امیدوارم که بتوانیم در زمینه حل برخی از مسائل مهمی که در منطقه با آن روبرو هستیم -به ویژه اختلافات بین ارمنستان و آذربایجان راه حلی پیدا کنیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان با اشاره به توسعه اقتصادی کشورش و مشکلات امنیتی سر راه این پیشرفت خاطر نشان کرد: منطقه وسیع دریای خزر در تنش ها فرو رفته که این تنش ها می تواند مسائل سیاسی را در بین همسایگان به یک جنگ تبدیل کند. تحریک آمیز ترین و آسیب زننده ترین مسئله برای کشور ما با ارمنستان در خصوص استان قره باغ و ناگورنو است.

وی همچنین گفت که مشکل قره باغ سبب شده تا بین دو کشور همکاری های اقتصادی نیز وجود نداشته باشد.

المار ممدیاروف تصریح کرد: یک چیز روشن است ما جدایی بخشی از سرزمین خود را نخواهیم پذیرفت و تمامیت ارضی ما باید بر اساس قوانین بین المللی مورد احترام باشد.

این مقام جمهوری آذربایجان همچنین درباره چشم انداز حل اختلافت کشورش با ارمنستان افزود: اگر در تمامی طرف ها اراده سیاسی باشد، ما می توانیم احتلافات در خصوص قره باغ را حل کنیم. قطعا چنین اراده ای را داریم و حدس می زنم که در نشست دوبلین در خصوص این مسئله پیشرفت هایی خواهیم داشت. دوبلین فرصتی را برای صلح فراهم خواهد آورد و من از ارمنستان می خواهم تا از این فرصت استفاده کند.

مناقشه آذریها و ارامنه بر سر حاکمیت قره باغ علیا ریشه تاریخی دارد و طرفین بارها در این باره با هم درگیر شده اند، اما درعین حال در آخرین مناقشه طی جنگی که از 1991 تا 1994 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین دو کشور به وقوع پیوست، و بر اساس توافق آتش بسی که در سال 1994 صورت گرفت ارمنستان کنترل آن را به دست گرفت و در نتیجه باکو کنترل خود بر قره باغ و 7 منطقه متعلق به آن را از دست داد.



هنوز هیچ کشوری، جمهوری خودخوانده قره باغ علیا را، که تحت کنترل ارمنستان و در داخل خاک آذربایجان قرار دارد، به رسمیت نشناخته و با وجودی که در حال حاضر قریب به 20 سال است که بین دو کشور آتش بس برقرار است، اما در عین حال آذربایجان همچنان قره باغ را جزیی از خاک خود می داند.