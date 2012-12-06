لزوم جدا شدن مهربان از شهرستان سراب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگی صبح پنج شنبه در اجتماع بزرگ اهالی شهرها و روستاهای بخش مهربان گفت : دولت تمام سعی خود را کرده است که امکانات را عادلانه بین شهرستان ها و مناطق مختلف کشور صرف کند و نباید این عدالت را صرف سیاست کاری کرد.

وی ادامه داد: مردم شهرستان مهربان بارها تقاضای جدا شدن از سراب و به وجود آمدن شهرستان مستقل مهربان را از مسئولان خواستار شده اند که این خواسته، خواسته به حقی است.

بیگی افزود: از جهت سیاسی این واقعیت به وجود آمده است که مهربان باید شهرستان جداگانه ای تشکیل دهد که با یاری مسئولان این امر در اینده ای نزدیک به وقوع می پیوندد.

وی به توجه بیشتر دولتمردان به خواسته‌های مردم تاکید کرد وگفت: مسئولان کشور باید امکان رشد، توسعه وسعادت مردم را فراهم کنند که این امر،حق همگانی مردم یک کشور است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: حتی من در پیگیری‌های نماینده محترم کلیبر برای ارتقای بخش هوراند به شهرستان گفته‌ام که این کار باید به طور همزمان با ارتقای بخش مهربان به فرمانداری صورت گیرد و من این موضوع را از هیئت دولت خواسته‌ام.

وی اظهار داشت: ما باید همگی متفق القول به مسئولان اعتماد کنیم زیرا همه آن ها سعی در ارائه خدمت به هم وطنان عزیز را دارند.