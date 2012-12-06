به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ادغام وزارت ارتباطات در راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت ارتباطات، راه و مسکن و یک وزارتخانه دیگر با هم ادغام و وزات امور زیربنایی تشکیل می‌شود، گفت: ارتباطات و حمل و نقل در خیلی از کشورها یکی است در ایران هم مسکن و راه و ترابری سابق یک وزارتخانه شده و دولت معتقد است که ارتباطات، راه و مسکن و یک وزارتخانه بایکدیگر وزارتخانه زیر بنایی را تشکیل می‌دهند.

این عضو کابینه دولت در پاسخ به این پرسش که چقدر در زمینه مخابرات اطلاعات دارید، توضیح داد: بالاخره لیسانس دانشکده علوم انسانی و فوق لیسانس مدیریت دارم، ضمن آنکه مهندس عمران هم هستم.



دولت پرونده فاز دوم هدفمندی را به مجلس برد

محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت از پیش بینی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 92 خبر داد و گفت: دولت برای اجرای این فاز با مجلس مذاکره خواهد کرد.

شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در خصوص برنامه دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز اظهار داشت: هدفمندی یک برنامه پایدار و میان مدت برای کشور است که تداوم خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص تاخیر در پرداخت یارانه های نقدی در ماه های اخیر بیان کرد: در سال های گذشته همراه برخی عنوان کردند این قانون ماندگار نخواهد بود در صورتی که پس از 24 ماه مردم می توانند خود عملکرد آن را بررسی کنند.

انار شب یلدا در مرز 5000 تومان

حسین مهاجران رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران با بیان اینکه قیمت انار و هندوانه تا شب یلدا افزایش چشمگیری خواهد داشت، گفت: قیمت انار و هندوانه با احتساب سود 25 تا 35 درصدی در خرده فروشی های سطح شهر محاسبه می شود.

به گفته وی در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم انار در میدان مرکزی میوه و تره بار 3500 تومان است همچنین هر کیلوگرم هندوانه در میدان مرکزی میوه و تره بار با قیمت 1200 تومان عرضه می شود.

رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران، تاکید کرد: قیمت انار و هندوانه تا شب یلدا افزایش چشمگیری خواهد داشت.

نفت ایران روی دست آمریکا بلند شد

پس از آمریکا، صنعت نفت ایران به عنوان دومین کشور نفت خیز جهان ساخت و راه اندازی، مخازن جدید کامپوزیتی ذخیره‌سازی نفت به عنوان نسل جدید مخازن نفتی را در خلیج فارس آغاز کرد.

پس از بومی سازی برخی از تکنولوژی‌های "های تک" و انحصاری ایالات متحده آمریکا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهان در ایران، ساخت نسل جدید مخازن ذخیره سازی نفت در خلیج فارس هم در دستور کار متخصصان صنعت نفت قرار گرفته است.

از این رو همزمان با برنامه ریزی برای ساخت مخازن کامپوزیتی نفت توسط ایران در خلیج فارس، شرکت‌های نفتی آمریکایی و کانادایی هم برای ساخت این نسل جدید مخازن نفت برنامه ریزی کرده‌اند.



با این وجود ایران تنها کشوری در سطح منطقه خاورمیانه بوده که برای ساخت مخازن کامپوزیتی نفت هدف گذاری کرده است و تاکنون حتی کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس که با مشکلات تحریم روبرو نبوده هم برنامه ای برای راه اندازی این نسل جدید مخازن نفتی ندارند.



محمود زیرکچیان زاده درباره ساخت این نسل جدید مخازن نفت، گفت:‌ شرکت نفت فلات قاره طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی اولین مخازن ذخیره‌سازی نفت کامپوزیتی را آغاز کرده است.



مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با یادآوری اینکه هم اکنون به منظور ساخت و راه اندازی اولین مخزن کامپوزیتی نفت خاورمیانه، قراردادی با موسسه کامپوزیت امضا شده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود، نسل جدید از مخازن جدید نفتی تا سال آینده در پایانه نفت لاوان در مدار بهره‌برداری قرار بگیرد.

برق ایران، سوریه را می‌گیرد

محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از اتصال شبکه برق ایران به سوریه از مسیر عراق خبر داد و اعلام کرد: امسال مجموع درآمد صنعت برق کشور از محل صادرات خدمات فنی، مهندسی و انرژی الکتریکی به 5 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

وی با یادآوری اینکه پس از اتصال شبکه برق ایران به عراق، در حال حاضر از نظر فنی شبکه برق کشور به سوریه هم متصل شده است، تبیین کرد: در شرایط فعلی مشکلی فنی برای صادرات برق به سوریه وجود ندارد، و باید هماهنگی های فنی نهایی بین ایران، عراق و سوریه به منظور تبادلات برقی سه کشور انجام شود.



این مقام مسئول با اشاره به آمادگی ایران برای صادرات برق به سوریه، بیان کرد: مذاکرات با طرف عراقی برای سنکرون شبکه برق این سه کشور اسلامی در حال انجام است.



ایران، عراق، سوریه و لبنان سال گذشته تفاهم نامه و قراردادهایی به منظور ساخت و راه اندازی بزرگترین شبکه انتقال برق در بین کشورهای جهان اسلام را امضا کرده اند.بر این اساس ایران در فاز اول اجرای این توافق چهار جانبه برقی باید بین 2200 تا 2500 مگاوات برق به این چهار کشور اسلامی تحویل دهد که پیش بینی می شود با توسعه این شبکه بین المللی برق سالانه بیش از یک میلیارد دلار درآمد از محل صادرات برق نصیب کشور شود.

افزایش تولید بنزین در پتروشیمی‌ها

عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت با بیان اینکه تولید روزانه بنزین پتروشیمی ها به 8 تا 10 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است، گفت: این میزان بنزین تولیدی حسب اعلام نیاز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تولید می شود.

وی با اعلام اینکه هم اکنون تولید بنزین در سه مجتمع پتروشیمی برزویه (نوری)، بندر امام و بوعلی سینا تولید می شود، تصریح کرد: هم اکنون ظرفیت تولید روزانه تا سقف 20 میلیون لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی وجود دارد.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به سئوال مهر که قرار بود تولید بنزین پتروشیمی‌ها به صورت مقطعی انجام شود، بیان کرد: هم اکنون براساس اعلام نیاز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی تولید و تحویل این مجموعه می شود.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه اگر بازار جهانی کشش اقتصادی داشته باشد حتی امکان صادرات بنزین پتروشیمی ها وجود دارد، اظهار داشت: بر این اساس مجتمع های پتروشیمی با بررسی بازار می توانند به جای محصولات آروماتکی، بنزین صادر کنند.



افزایش 2 برابری قیمت دلار در بودجه 92

صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه مبنای تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده در محدوده نرخ مرکز مبادله خواهد بود و هدف این است که آثار و تبعات شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران حذف شود یا به حداقل برسد تاکید کرد: تراز تجاری کشور تا پایان سال وضع خوبی دارد و تا پایان سال جاری ثباتی که در بازار ارزی کشور ایجاد شده است ، ادامه خواهد داشت.

به گفته وی مبنای تصمیم گیری درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده هم در محدوده نرخ مرکز مبادله خواهد بود و هدف این است که آثار و تبعات شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران حذف شود یا به حداقل برسد. در آینده واردات مواد اولیه ، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بخش‌های تولید و یا همان خانواده تولید که گروه کالایی سه تا هفت است، شتاب می‌گیرد و با تقویت طرفهای عرضه و مدیریت تقاضای ارز درصدد هستیم حمایت از بخش تولید را افزایش دهیم.

پیش از این، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تشریح ویژگی‌های بودجه 92، از رویکرد "انقباضی شدید" در این لایحه سخن گفته و افزوده بود: به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال آینده کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.

وی، یادآور شد: معتقدیم بعضی از قیمت‌های ارز قیمت‌های واقعی نیست، ضمن اینکه به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال آینده کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.



مصرف‌کنندگان کالا دندان روی جگر بگذارند

مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نقشه راه هزینه‌کرد ارزی مشخص شده است، گفت: حال مشخص است که اگر 10 میلیارد دلار ارز داشته باشیم، چطور مصرف کنیم و اگر صدها میلیارد دلار ارز داریم، چطور آن را هزینه کنیم.

این عضو کابینه دولت، افزود: نامه تحریم یک نام ناکامل است که هر روز می‌تواند جمله‌ای به انتهای آن نوشته شود و شرایط را سخت کند، اما باید به گونه‌ای این شرایط را مدیریت کرد که آنها با یک تصمیم تصور نکنند که اقتصاد ایران را از میان برده‌اند.

وی ادامه داد: سال گذشته، تنها تحریم بانکهای تخصصی مطرح شد و پس از آن، زمزمه تحریم کشتیرانی مطرح بود، اما روند تجارت همچنان راه خود را می‌رفت و با مشکلات جدی مواجه نبود، اما امسال ارز بحران جدی ایجاد کرد ولی دولت تلاش کرد شرایط را عادی نگاه دارد و ارز مرجع را برای همه واردکنندگان کالا تامین کند تا اقتصاد کشور دچار التهاب نشود.

به گفته این مقام مسئول در 4 ماهه ابتدای سالجاری 17 میلیارد دلار واردات در کشور صورت گرفته است که 7 میلیارد دلار آن را ارز صادرکنندگان تامین کرده است، اما با گذشت زمان که بانک مرکزی توانایی تامین ارز را نداشت، واردات در 6 ماه به 27 میلیارد دلار رسید که از این رقم 11 میلیارد دلار آن از ارز غیربانکی تامین شد.



کارگران شکایت کنند تا بیمه شوند

با اینکه تاکنون نیروی کار شاغل در کارگاه می‌توانست با تلفن و به صورت شفاهی درخواست بازرسی و تهیه لیست بیمه در صورت تخلف کارفرما را بدهد، اما در قالب اصلاحیه قانون نظام صنفی، مجلس پیشنهاد کرده صرفا در صورت شکایت کتبی امکان پیگیری و بررسی ادعای کارگر وجود داشته باشد.

به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات این سازمان در قبال بیمه شده تلقی نشده و شعب این سازمان باید با توجه به تصریح قانون، برابر مقررات در ارائه حمایت‌های قانونی اقدام لازم را به عمل آورند.

در صورت عدم تمایل کارفرمایان به ارائه لیستهای بیمه ای نیروهای تحت پوشش کارگاه خود و نادیده گرفتن حقوق نیروی کار، روش های معمولی در بازار کار برای پیگیری این موضوع وجود داشته و دارد.

قبل تر و در دهه های 50 و 60، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی خود نسبت به انجام بازرسی های ادواری از بنگاه ها و واحدهای مختف و حتی مراکز ارائه خدمات کوچک و چند نفره، در مورد برقراری بیمه نیروی کار اقدامات لازم را انجام می دادند.

کمی بعدتر و در دهه های 70 و 80 با تغییر رویکرد دولتها نسبت به بازار کار و نحوه حمایت از نیروی کار و همچنین افزایش سیل آسای نیروی کار، دیگر از اینگونه بازرسی ها خبری نبود و در صورت عدم ارائه لیست بیمه توسط کارفرمایان، نیروی کار خود نسبت به درخواست از تامین اجتماعی اقدام می کرد.

برای جلوگیری از اخراج احتمالی نیروی کار و درخواست کننده بیمه، تامین اجتماعی نسبت به اعلام هویت درخواست کننده انجام بازرسی از کارگاه، خودداری می کرد. این موضوع تا همین اواخر نیز رعایت می شد که البته در مواردی نیز بازرسان هویت درخواست کننده را به کارفرمایان اعلام می کردند!

به تازگی در قالب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب ماده 55 و جایگزین ماده 92 قانون فعلی، پیشنهاد کرده است روند درخواست بیمه از سوی نیروی کار تغییر کند و صرفا در صورت شکایت کتبی هر یک از کارکنان، امکان مطالبه حق بیمه وجود داشته باشد.

فتح الهی نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، اظهار داشت: اینکه در اصلاحیه قانون قید صرفا شکایت کتبی از سوی نیروی کار برای مطالبه حق بیمه آمده است، نشان دهنده سخت تر شدن شرایط برای کارگران شاغل در بخش هایی است که بخواهند حق بیمه خود را مطالبه نمایند.



به گفته این مقام مسئول در بخش دیگری از این اصلاحیه، برای طرح شکایت و مطالبه حق بیمه نیروی کار قید زمان 3 ماهه مطرح شده است که این موضوع می تواند برای افرادی که اطلاع کافی از قانون ندارند، بسیار خطرناک باشد.