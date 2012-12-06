درگیریها میان مخالفان و حامیان مرسی از سرگرفته شد

به گزارش مانیتورینگ اخبار خارجی خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش از ازسرگیری درگیریها میان حامیان و مخالفان رئیس جمهور مصر خبر می دهند.

این در حالی است که نیروهای ارتش مصر از صبح امروز در اماکن مختلف منتهی به کاخ ریاست جمهوری مصر مستقر شده اند.

از سوی دیگر، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش اعلام کرد: تعداد تلفات درگیریهای شب گذشته را 7 کشته اعلام کرد.

خبرگزاری رویترز، نیز در گزارشی اعلام کرد: ارتش مصر از مردم تحصن کرده در نزدکی کاخ ریاست جمهوری خواسته است که به تحصن خود پایان دهند.