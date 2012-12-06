  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

خبر فوری/

درگیریها میان مخالفان و حامیان مرسی از سرگرفته شد

درگیریها میان مخالفان و حامیان مرسی از سرگرفته شد

منابع خبری لحظاتی پیش اعلام کردند: درگیریها میان مخالفان و حامیان محمد مرسی مجددا در قاهره از سرگرفته شده است.

به گزارش مانیتورینگ اخبار خارجی خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش از ازسرگیری درگیریها میان حامیان و مخالفان رئیس جمهور مصر خبر می دهند.

این در حالی است که نیروهای ارتش مصر از صبح امروز در اماکن مختلف منتهی به کاخ ریاست جمهوری مصر مستقر شده اند.

از سوی دیگر، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش اعلام کرد: تعداد تلفات درگیریهای شب گذشته را 7 کشته اعلام کرد.

خبرگزاری رویترز، نیز در گزارشی اعلام کرد: ارتش مصر از مردم تحصن کرده در نزدکی کاخ ریاست جمهوری خواسته است که به تحصن خود پایان دهند.

کد مطلب 1759453

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها