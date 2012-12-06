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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

در طرح پزشک خانواده؛

28 مرکز بهداشت انتخاب پزشک در اردبیل فعال شد

28 مرکز بهداشت انتخاب پزشک در اردبیل فعال شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه عوم پزشکی استان اردبیل گفت: 28 مرکز بهداشت در سطح استان به منظور انتخاب پزشک برای طرح پزشک خانواده فعال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی پیش از ظهر پنج شنبه در کارگروه سلامت و بهداشت استان تصریح کرد: مرحله انتخاب پزشک برای طرح پزشک خانواده در اردبیل از 20 آذر ماه سال جاری آغاز به کار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: به همین منظور 28 مرکز بهداشتی برای پذیرش شهروندان جهت انتخاب پزشک خود در اجرای این طرح فعال می شوند.
 
رئیس دانشگاه عوم پزشکی  استان با بیان اینکه 95 درصد جمعیت اردبیل در طرح پزشک خانواده نام نویسی کرده اند، اضافه کرد: به همین دلیل ضروری است مرحله دوم این طرح بدون تاخیر اجرا شود.
 
پورفرضی ادامه داد: در طرح پزشک خانواده هر خانوار پزشکی را به منظور سطح اول درمان  انتخاب و در ادامه تمامی نیازمندی های پزشکی خود را با پزشک مذکور در میان می گذارد.
 
به گفته قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح یک درمان هر پزشک دو هزار و 500 بیمار را ویزیت می کند.
 
وی تصریح کرد: اجرای طرح پزشک خانواده تحول عظیمی در حوزه بهداشت و درمان است که می تواند روند مراجعه به پزشک را تسریع بخشیده و از مراجعات بی نتیجه جلوگیری کند.
 
کد مطلب 1759455

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